Endless Love anticipazioni 13 maggio- Zeynep scopre l'inganno di Emir e....

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Endless Love

Cosa succederà oggi a Endless Love? Le anticipazioni del 13 maggio della serie turca, in onda su Canale 5: puntate, trama e streaming

Qui a seguire ecco le nuove anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 13 maggio: news, trama e streaming della serie turca.

Anticipazioni Endless Love 13 maggio

Le ultime puntate della serie turca sono state cruciali per il proseguimento della storia. Ora per l’appuntamento di oggi 13 maggio cosa dobbiamo aspettarci? Qui di seguito le anticipazioni di Endless Love.

Emir svela a Zeynep di averla usata solo ed esclusivamente per i suoi scopi. La ragazza si sfoga con Asu e poi decide di vendicarsi di lui raccontando tutto a Kemal.

Nel momento in cui però Zeynep sta per dire la verità all’imprenditore, che a sua volta sta per scoprire quello che Emir ha combinato…. riceve una telefonata!

Chi è dall’altra parte? Asu! La socia di Kemal consiglia alla ragazza di non dire nulla a Emir. Secondo lei in questo modo avrebbe fatto solo lo stesso gioco dell’uomo.

Seguirà il suo consiglio?

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Spoiler e anticipazioni di Endless Love per la puntata di lunedì 13 maggio li abbiamo. Ora però facciamo nuovamente un recap su quando va in onda e quante puntate sono della soap opera turca.

Per prima cosa quando va in onda la serie TV:

Dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 .

al alle su . Il venerdì un nuovo appuntamento in seconda serata (dalle ore 23:30 circa).

un nuovo appuntamento in seconda serata (dalle ore circa). Poi il sabato con 3 episodi dalle 14:45 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love? In Turchia abbiamo due stagioni da 35 e 39 episodi, mentre in Italia sono maggiori gli episodi poiché ognuno dura appena 25/35 minuti.

Dove vederlo in TV e streaming

Se vi state chiedendo dove vedere in TV e streaming Kara Sevda, ve lo diciamo noi. Non solo Canale 5 ma le puntate sono disponibili anche su Mediaset Infinity.

Che sia sito o app della piattaforma potete guardare o riguardare i vari episodi della soap opera turca. Come finisce Endless Love? Seguite le anticipazioni per scoprirlo.