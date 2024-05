NEWS

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Stasera in Honduras arrivano nuovi naufraghi, ma non solo: scopriamo insieme tutte le anticipazioni de L’Isola dei Famosi

Nuova puntata de L’Isola questa sera su Canale 5. Quali sono tutte le anticipazioni de L’Isola dei Famosi? Piccolo spoiler: stasera ci sarà l’ingresso di nuovi naufraghi, come anticipato nella scorsa settimana.

Anticipazioni Isola dei Famosi

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Le anticipazioni informano che sarà un appuntamento ricco di notizie. La prima su tutte? L’ingresso di nuovi naufraghi. Il loro arrivo è pronto a smuovere le dinamiche.

Intanto i concorrenti sono stati divisi in due fazioni. Se alcuni sembrano entusiasti di condividere l’avventura con alcuni compagni, per altri è motivo di malcontento. E per questo si sono verificate delle tensioni tra i partecipanti.

Le anticipazioni de L’Isola dei Famosi informano che Rosanna è stata tra le più criticate in settimana, così come Samuel, Greta e Valentina. Ma non solo. Tutti o quasi hanno avuto da ridire sugli altri. Risentimento invece da parte di Khady e Artur.

Per alcuni accertamenti medici, Stoppa ha dovuto lasciare la playa, ma ha fatto poi ritorno fortunatamente. Anche Joe ha dovuto allontanarsi dai suoi compagni per lo stesso motivo. Stasera vedremo se ci saranno aggiornamenti.

Ma le anticipazioni su L’Isola dei Famosi non sono finite. Non mancano ovviamente anche dissapori e incomprensioni tra naufraghi. Alcune di esse generate anche dai provvedimenti disciplinari ricevuti in settimana! Qualcuno di loro ha violato il regolamento ed entrambe le squadre sono state punite per motivi differenti. Tra loro infatti non possono comunicare, se non a orari prestabiliti, ma questa regola di tanto in tanto viene meno. E lo Spirito de L’Isola non perdona! L’accaduto ha spesso creato malumori, mentre qualcuno (come Valentina) ha tentato di giustificarsi seppur nell’errore.

Ovviamente scopriremo anche il risultato del televoto. Un concorrente tra Artur, Rosanna o Samuel lascerà la playa. E a proposito di questo…

(IN AGGIORNAMENTO)

Anticipazioni Isola e le percentuali sondaggi

Messe da parte le anticipazioni de L’Isola dei Famosi, concentriamoci invece sulle percentuali dei sondaggi. In nomination Artur, Rosanna e Samuel. Uno di loro lascerà il programma stasera.

Novella2000.it vi ha chiesto attraverso un sondaggio di votare chi secondo voi merita di restare. Ad avere la meglio, secondo i nostri risultati, dovrebbe essere Samuel, con il 58%, seguito da Artur al 22% e Rosanna al 20%. Se così fosse dunque la Lodi potrebbe lasciare L’Isola stasera.

Sempre il nostro sito vi ha posto un altro sondaggio: votare il preferito della settimana. Ancora una volta in testa troviamo Matilde Brandi con il 37%.

A che ora inizia la puntata de L’Isola

L’Isola stasera a che ora inizia? L’appuntamento è previsto per le 21:35 su Canale 5.

Poco dopo le anticipazioni su L’Isola dei Famosi la puntata entrerà nel vivo.

Quando e dove va in onda

Dove e quando va in onda L’Isola dei Famosi? Il reality va in onda oggi lunedì 13 maggio ma dovrebbero esserci altre novità!

In settimana i daytime vanno in onda ai seguenti orari:

Su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 10:55 ; 13:40 e 16:35 .

dal al alle ; e . Poi su Italia 1 , dal lunedì al venerdì alle 13:00 e alle 18:00 ;

, dal al alle e alle ; E ancora su Italia 1 dal lunedì al sabato anche all’ 01:30 e alle 06:00 .

al anche all’ e alle . Infine su Mediaset Extra con l’extended edition, possiamo seguire i vari riassunti e approfondimenti delle giornate dei naufraghi.

Dove vedere L’Isola in TV e streaming

In TV e streaming potete vedere L’Isola dei Famosi. Non solo su Canale 5, ma anche mediante sito e/o app su Mediaset Infinity

Grazie alla piattaforma avete la possibilità non solo di vedere live la puntata, ma anche recuperarla in un secondo momento. Peraltro potete anche consultare il sito ufficiale de L’Isola dei i daytime e i momenti della giornata dei naufraghi.

Chi conduce e chi sono gli opinionisti de L’Isola

È bene ricordare anche chi conduce l’Isola dei Famosi nel 2024. A presentare il programma di Canale 5 c’è Vladimir Luxuria. Tra gli opinionisti invece Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Sappiamo infine chi sono tutti i concorrenti de L’Isola dei Famosi di questa edizione? Ecco l’elenco delle donne:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio (RITIRATA), Greta Zuccarello, Khady Gueye, Luce Caponegro (ELIMINATA), Maitè Yanes (ELIMINATA), Marina Suma (ELIMINATA), Matilde Brandi, Rosanna Lodi e Valentina Vezzali.

Per gli uomini abbiamo ancora: Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi (RITIRATO), Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno (SQUALIFICATO), Joe Bastianich, Peppe Di Napoli (RITIRATO), Pietro Fanelli (RITIRATO), Samuel Peron e Sonny Ulumati (ELIMINATO)

Al momento sono queste le anticipazioni de L’Isola dei Famosi!