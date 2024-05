Endless Love anticipazioni 14 maggio: Zeynep va da Kemal per svelargli il piano di Emir

NEWS

Andrea Sanna | 14 Maggio 2024

Endless Love

Tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 14 maggio: le news, la trama e lo streaming dell’amata soap turca in onda su Canale 5.

Anticipazioni Endless Love 14 maggio

Nella precedente puntata di Endless Love, come riferito dalle anticipazioni, Emir ha a Zeynep di averla usata solo ed esclusivamente per i suoi scopi. Il tutto con l’intento di vendicarsi contro Kemal.

La ragazza si sfoga con Asu e poi decide di vendicarsi di lui raccontando tutto a Kemal.

Nel momento in cui però Zeynep sta per dire la verità all’imprenditore, che a sua volta sta per scoprire quello che Emir ha combinato…. riceve una telefonata!

Chi è dall’altra parte? Asu! La socia di Kemal consiglia alla ragazza di non dire nulla a Emir. Secondo lei in questo modo avrebbe fatto solo lo stesso gioco dell’uomo. Seguirà il suo consiglio?

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Scoperte tutte le anticipazioni odierne di Endless Love per la puntata di martedì 13 maggio, passiamo ad altro. Quando va in onda e quante puntate sono?

Per rispondere alla prima domanda, ovvero quando va in onda la serie TV, il calendario è il seguente:

Dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 .

al alle su . Il venerdì un nuovo appuntamento in seconda serata (dalle ore 23:30 circa).

un nuovo appuntamento in seconda serata (dalle ore circa). Poi il sabato con 3 episodi dalle 14:45 alle 16:30.

Mentre invece se vi state chiedendo quante puntate sono di Endless Love, possiamo dirvi che in Turchia le due stagioni sono formate da 35 e 39 episodi. In Italia abbiamo più episodi poiché ognuno di essi dura appena 25/35 minuti.

Dove vederlo in TV e streaming

Ma sappiamo anche dove vedere in TV e streaming Kara Sevda? Canale 5 e Mediaset Infinity (sito o app) sono i riferimenti.

Sulla piattaforma potete decidere se guardare in diretta o rivedere in un secondo momento le puntate. Qui è presente anche la trama di Endless Love. Come finisce? Seguite le nostre anticipazioni per scoprirlo!