Endless Love anticipazioni 16 maggio: Galip incontra per caso Leyla e ne resta folgorato

Andrea Sanna | 15 Maggio 2024

Endless Love

Qui di seguito vi riportiamo le consuete anticipazioni di Endless Love per la puntata di giovedì 16 maggio: trama e streaming

Giovedì 16 maggio è prevista una nuova attesa puntata dell’amata serie turca di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni di Endless Love.

Anticipazioni Endless Love 16 maggio

Cosa prevede la nuova puntata di Endless love del 16 maggio? Le anticipazioni della serie turca, dopo l’ultimo appuntamento (QUI I DETTAGLI), è pronta a riservarci nuovi colpi di scena.

Dalle anticipazioni di Endless Love sappiamo che Leyla e Kemal incontrano casualmente Galip per strada. Lui resta molto colpito dalla donna. Poco più tardi svela l’incontro a Onder e Vildan, scatenando la gelosia di quest’ultima.

Kemal dopo alcune indicazioni fornite da Zehir, si dirige in un club elegante, con l’intenzione di rintracciare Karen. Inaspettatamente in macchina trova Nihan, evasa in pigiama dalla sua abitazione.

Si verifica un battibecco tra i due e la ricerca si rivela un fiasco, a causa della reciproca gelosia dei due.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dopo tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 16 maggio, ricordiamo quando va in onda e quante puntate sono della serie turca.

Nello specifico soffermiamoci sulla frase “quando va in onda la serie TV“. Qui vi forniamo tutti i dettagli:

Dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 .

al alle su . Mentre il venerdì sarà possibile seguire un nuovo appuntamento in seconda serata (dalle ore 23:30 circa).

sarà possibile seguire un nuovo appuntamento in seconda serata (dalle ore circa). Infine il sabato con 3 episodi dalle 14:45 alle 16:30.

Sappiamo anche quante puntate sono di Endless Love? In origine le stagioni effettive sono precisamente due, formate da 35 e 39 episodi. In Italia però data la durata inferiore degli episodi (25/35 minuti), durerà molto più tempo.

Dove vederlo in TV e streaming

Sia Canale 5 e su Mediaset Infinity sono i mezzi che permettono ai telespettatori di sapere dove vedere Kara Sevda in TV e streaming.

Con l’utilizzo della piattaforma, sito o app in base alle vostre preferenze, potrete vedere la puntata nel corso della diretta o in un secondo momento.

Se volete sapere invece come finisce Endless Love, dovrete seguire le prossime anticipazioni per scoprirlo!