Endless Love anticipazioni 17 maggio: Nihan e Keman fanno delle clamorose scoperte, Emir minaccia Tarik

Andrea Sanna | 16 Maggio 2024

Endless Love

Quali sono le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 17 maggio? Ecco le puntate, la trama e lo streaming

Per venerdì 17 maggio quali sono le news e anticipazioni di Endless Love? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul prossimo doppio appuntamento.

Anticipazioni Endless Love 17 maggio

Doppio appuntamento con Endless Love il 17 maggio. Oltre all’appuntamento pomeridiano solito, la serie tornerà in seconda serata con un doppio episodio. Ma cosa vedremo?

Ci eravamo lasciati con Nihan e Kemal costretti a fuggire dal club senza alcun tipo di informazione utile su Karen.

Arrivata a casa, secondo quanto riferiscono le anticipazioni di Endless Love, Nihan scopre che nello studio di Emir è presente una chiavetta sulla scrivania. Curiosa decide di scoprirne il contenuto: ovvero una registrazione di una conversazione privata tra Emir e Karen.

Per tale ragione chiama a Kemal, ma trovandolo insieme ad Asu, rinuncia a farlo. Anche Emir sente la registrazione e tenta di rintracciare Karen con scarso successo.

L’imprenditore interroga Banu e cerca di scoprire come procede la strategia di seduzione con Tarik. Se inizialmente appare contrariata, Banu cede e si rassegna ad accontentare le richieste di Emir.

Le anticipazioni di Endless Love informano che Zeynep si reca all’appuntamento con Ozan e porta con sé un regalo. Si tratta di una cornice vuota.

Intanto Zeynep, disperata per la situazione vissuta con Emir, si trova sul ciglio di una scogliera ed è pronta a farla finita. A salvarla è Ozan, che le chiede di sposarlo e lei accetta.

Kemal e Nihan vanno a.casa di Karen. Qui scoprono che la donna, dopo aver contratto matrimonio con il proprietario di una scuderia, è andata a vivere in un’altra città. Precisamente a Sile (Istanbul). Così vanno a cercarla.

A contatto con Karen parlano di quella sera nella tenuta di Emir. Lei ribadisce che a uccidere Linda fu Ozan con un colpo di pistola. Conclude il discorso spiegando che fu costretta ad andare via in cambio di soldi. Sia Nihan che Kemal credono però che stia mentendo e non abbia raccontato tutto.

Anche Emir scopre che Karen si trova in Turchia, contro il suo volere. Va da lei e la minaccia di non raccontare cosa è accaduto quella sera di cinque anni fa.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Concluse le anticipazioni di Endless Love del 17 maggio, scopriamo quando va in onda e quante puntate sono della serie turca.

Per prima cosa è importante sapere i giorni in cui possiamo vedere la soap opera:

Dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 .

al alle su . Il venerdì si potrà seguire l’appuntamento in seconda serata (dalle ore 23:30 circa).

si potrà seguire l’appuntamento in seconda serata (dalle ore circa). Poi il sabato con 3 episodi dalle 14:45 alle 16:30.

E infine quante puntate sono di Endless Love? Le stagioni effettive sono due, formate da 35 e 39 episodi. In Italia però avremo più episodi dato che hanno una durata inferiore di 25/35 minuti.

Dove vederlo in TV e streaming

Su Canale 5 e su Mediaset Infinity è possibile vedere Endless Love. Sono questi i canali per sapere dove vedere Kara Sevda in TV e streaming.

Con la piattaforma, sito o app, c’è modo di poter vedere i rivedere le puntate che sia in diretta o in un secondo momento.

Come finisce Endless Love? Nelle prossime anticipazioni ve lo sveleremo!