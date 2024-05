Endless Love anticipazioni 15 maggio: Emir pensa a un nuovo piano per ostacolare Kemal

NEWS

Andrea Sanna | 15 Maggio 2024

Endless Love

Ecco a voi le anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 15 maggio: le puntate, la trama e lo streaming

Cosa ci riservano oggi le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 15 maggio? Tutti i dettagli.

Anticipazioni Endless Love 15 maggio

Nuova puntata di Endless Love oggi, mercoledì 15 maggio.

Le anticipazioni di Endless Love informano che il signor Hakki scopre l’accordo tra Asu ed Emir e mette in guardia sua nipote. Se Kemal venisse a sapere tutto, potrebbe perderlo per sempre. Intanto Emir si trova a fare i conti con la stampa, che continua a stargli addosso.

Sempre l’imprenditore dà un nuovo incarico a Tarik: convincere gli abitanti del villaggio, con le buone o con le cattive, di ritirare tutte le accuse. Per un momento Tarik tentenna perché intimorito. Poi però accetta.

Nel mentre il signor Hakki si dimostra vicino e solidale con Kemal, riguardo alla causa. Lo esorta però a essere più presente nella vita di Asu. Proprio la giovane, intanto, mette alle strette Zeynep per scoprire cosa è successo tra lei ed Emir. Ma Zeynep nega tutto.

Arrivata a casa, la ragazza è sempre più in crisi e contatta Ozan, da tempo innamorato di lei.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dalle anticipazioni odierne di Endless Love passiamo alle news che ci permetto di sapere quando va in onda e quante puntate sono.

Nel dettaglio per scoprire quando va in onda la serie TV è necessario seguire nel dettaglio questi punti:

Dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 .

al alle su . Mentre il venerdì sarà possibile seguire un nuovo appuntamento in seconda serata (dalle ore 23:30 circa).

sarà possibile seguire un nuovo appuntamento in seconda serata (dalle ore circa). Infine il sabato con 3 episodi dalle 14:45 alle 16:30.

Quante puntate sono di Endless Love? In Turchia le stagioni effettive sono due e sono formate da 35 e 39 episodi. In Italia invece abbiamo più episodi a causa della durata inferiore (25/35 minuti).

Dove vederlo in TV e streaming

Canale 5 e Mediaset Infinity sono i mezzi disponibili se vi state chiedendo dove vedere in TV e streaming Kara Sevda (Endless Love).

Sulla piattaforma, che sia sito o app, poi avete modo di vedere la puntata in diretta o in un secondo momento. Potrete anche leggere anche la trama di Endless Love e scoprire man mano come finisce.