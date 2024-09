Curiosi di conoscere le anticipazioni di Endless Love per la doppia puntata del 20 settembre? Ecco la trama

Doppio appuntamento venerdì 20 settembre con Endless Love! Ecco le anticipazioni e la trama della serie turca, visibile anche in streaming.

Anticipazioni Endless Love 20 settembre

Leggiamo insieme le anticipazioni di Endless Love per venerdì 20 settembre. Partiamo dalla PUNTATA delle ORE 14:10:

Kemal svela a Emir il tranello in cui è caduta Zeynep e dopo avergli confessato di voler mettere alla prova sua sorella, manda su tutte le furie il rivale. Ci eravamo lasciati infatti con la telefonata di Emir a Zeynep, dove le diceva di non farsi mai più vedere, gettando la ragazza nello sconforto.

Tornato a casa e verificata la presenza di Nihan in casa (che finge di dormire) con sua madre accanto come suggerito da Kemal, Emir si rincuora, ma non sembra essere comunque convinto.

Per questo Kemal tenta di eliminare le tracce dell’incontro avuto con Nihan. Fehime si reca nell’ufficio del figlio e trova il diario di Nihan. Mentre lo legge scopre che Deniz è la figlia di Kemal.

PUNTATA ORE 21:30

Emir non è per nulla convinto e minaccia vendetta a Kemal e alla sua famiglia, facendo preoccupare il Soydere. Proprio quest’ultimo chiede a Zehir di far sorvegliare i suoi cari.

Subito dopo aver scoperto che fu l’avvocato di Nevzat a comunicare la morte di Ozan a Onder e Zeynep, Nihan si reca dalla ragazza per ulteriori chiarimenti sulla morte di suo fratello. Turbata per l’interrogatorio però Zeynep si mette sulla difensiva.

Dopo aver mandato via Nihan, che torna a casa e trova Fehime pronta a chiederle se ha intenzione di divorziare, Zeynep prova a chiamare Emir e gli rivela della visita appena ricevuta. L’imprenditore dunque non perde tempo e tende una trappola a sua moglie e Kemal: lasciarli da soli per tenerli d’occhio con una telecamera.

Nihan confessa a Kemal di aver continuato le indagini sul fratello, Leyla intanto mette in guardia Ayhan sulle future mosse di Emir, ma tra i due ne nasce una lite.

Emir e Asu nel frattempo si trovano al capezzale della madre e pensano a come vendicarsi di Galip. Vildan intanto chiama Kemal per sapere se ha ricevuto il pacco inviato, ma lui non trova nulla nel suo ufficio e la sua segretaria Asli gli assicura di aver lasciato il tutto sulla scrivania.

Nihan si accorge dell’assenza del diario e comprende che è stata Vildan a prenderlo. Il misterioso pacco infatti, come detto, conteneva proprio il quaderno dei segreti in questione. Non è mai giunto a destinazione però, come abbiamo scoperto.

Emir cerca di colpire la famiglia di Kemal, ma ottiene l’effetto opposto e finalmente li riunisce. Fehime invece a sorpresa si reca da Nihan con il diario e un accordo per tutelare Deniz e Kemal. Cosa avrà in mente?

Quando va in onda

Endless Love ricordate quando va in onda questa settimana? Dal lunedì al venerdì la trasmissione continua a mantenere la sua programmazione delle 14:10 circa.

Questo venerdì, come detto è previsto il doppio episodio anche in prima serata alle 21:30. Anche nel weekend assisteremo agli episodi di Endless Love alle 14:45.

Per le repliche, invece, ci si dovrà affidare a La5, con le puntate alle 19:05 dal lunedì al venerdì.

Quanti episodi ha Endless Love

Alla domanda quanti sono gli episodi e quante stagioni ci sono in Endless Love, la risposta è la seguente: due stagioni da 35 e 39 episodi.

In Italia invece dato che le puntate sono molto più brevi, abbiamo raggiunto 178 episodi solo nella prima stagione. Ora è in corso la seconda.

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love in TV e in streaming dove si può vedere? Sicuramente su Canale 5, come già detto.

Se si vuole però si può utilizzare anche lo streaming su sito o app grazie a Mediaset Infinity. La piattaforma, che è disponibile su Smart TV, dispone della diretta o guardare le puntate.

A domani con altre anticipazioni che ci daranno modo di scoprire come finisce Endless Love e quante puntate mancano alla conclusione.