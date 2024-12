Nuova puntata di Endless Love sabato 21 dicembre. Scopriamo tutto sulla trama e anticipazioni dell’amatissima serie turca.

Anticipazioni Endless Love 21 dicembre

Se vi siete persi il precedente episodio potete recuperarlo cliccando QUI. Ma andiamo a leggere anche tutte le anticipazioni della prossima puntata di Endless Love del 21 dicembre:

Fehime prepara uno scatolone con alcune delle cose presenti nella vecchia casa di Kemal e lo dà a Zeynep. Qui trova un pacco destinato al fratello e una chiavetta che incastra Emir per la morte di Linda.

Kemal incontra Emir e lo costringe a firmare un accordo per il divorzio consensuale da Nihan. Questo manda al settimo cielo la coppia, certa che nessuno potrà più ostacolarli. Ma mentre loro festeggiano, Asu ed Emir stanno già tramando qualcosa alle loro spalle!

Durante i festeggiamenti Kemal viene convocato per un test del DNA che accerti effettivamente della paternità di Deniz. Sia Nihan che Kemal sono entusiasti, anche se lui sembra essere inquieto.

Le banche nel mentre iniziano a ritirare i fidi alla holding di Emir, perché Nihan ha fretta di mettere spalle al muro i suoi nemici, specie perché non paga in tempo le rate del piano di rientro.

Emir, a cui Asu ha parlato del video di Zeynep, ha un durissimo confronto con suo padre. Tornato a casa resta sconvolto della nuova realtà che si ritrova a vivere.

Kemal scopre che sua sorella non ha mai smesso di amare Emir. Zeynep infatti sebbene non voglia fare male a suo fratello, è entusiasta di questa nuova situazione di Emir e fa una mossa che nemmeno lui si aspettava!

Endless Love quando va in onda

È bene capire meglio come si suddivide la programmazione di Endless Love: la serie TV quando va in onda? Come abbiamo più volte accennato se nel corso di questa settimana non ci sono state delle variazioni, a partire dal 21 dicembre cambierà qualcosa.

Ricordiamo che la puntata del sabato stavolta inizierà alle 15:00 anziché alle 14:45. Ma non è finita. Perché poi ci sarà un nuovo stop.

Infatti dal 23 dicembre Endless Love va in pausa per il Natale. Ma non sarà un qualcosa di definitivo, poiché ci sarà la possibilità di seguire la puntata al sabato, dalle 16:00 alle 16:30, ma anche la domenica, dalle 15:30 alle 16:00.

Ricordiamo che attualmente è in corso la seconda e ultima stagione. Presto scopriremo dunque come finisce Endless Love.

