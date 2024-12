Vediamo insieme tutti i dettagli su anticipazioni e trama della puntata di Endless Love in programma venerdì 20 settembre.

Anticipazioni Endless Love del 20 dicembre

La puntata di giovedì 19 dicembre è stata ricchissima di momenti di alta tensione e suspense. Ma cosa accadrà nella prossima puntata di Endless Love? Tutte le anticipazioni:

Tarik riesce a scoprire da Galip il nome della società intermediaria con cui Emir fino a ora ha stretto accordi per occultare traffici illeciti dell’azienda.

Nihan stufa di Emir, lo ricatta: se vuole saldare le banche dovrà chiedere ai suoi uomini di allontanarsi dalla loro casa.

Così la donna è finalmente libera di poter riabbracciare Deniz e aspetta che Kemal porti a termine il suo piano.

Endless Love quando va in onda

Facciamo chiarezza sulla programmazione di Endless Love: quando va in onda? Ci sono delle novità importanti sui futuri appuntamenti. Per questa settimana non ci sono modifiche, ma a partire dalla prossima, come vedremo, sì. Iniziamo per ordine però:

Durante questa settimana sappiamo che la serie continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì , con le puntate alle 14:10 ;

sappiamo che la serie continua ad andare in onda dal al , con le alle ; Poi il giovedì , dunque oggi, è prevista la puntata non solo al pomeriggio , ma anche in prima serata alle 21:30 .

, dunque oggi, è prevista la non solo al , ma anche in prima serata alle . Mentre il sabato, per questa settimana, va in onda dalle ore 15:00.

A partire dal 23 dicembre, in occasione delle vacanze Natalizie, Endless Love va in pausa. Nonostante ciò, però nel weekend ci sarà comunque la puntata al sabato, dalle 16:00 alle 16:30, così come la domenica, dalle 15:30 alle 16:00.

Stiamo seguendo l’ultima stagione (la seconda) che ci porterà a scoprire finalmente come finisce Endless Love.

Dove vederlo in TV e streaming

Nell’ultima parte, come sempre, è bene ricordare anche dove vedere Endless Love in TV e in streaming.

Siete liberi di scegliere se farlo su Canale 5, come indicato dai vari orari riportati, o in streaming su Mediaset Infinity, tramite sito, app oppure su smart TV.