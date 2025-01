Finalmente dopo la pausa natalizia, eccoci qui di ritorno con le nuove anticipazioni di Endless Love. Vediamo insieme quello che succederà, attraverso la trama, in vista della puntata del 7 gennaio.

Anticipazioni Endless Love 7 gennaio

Riparte la programmazione di Canale 5 con le nuove e attesissime puntate di Endless Love, in vista del finale di stagione e di serie. Prima di arrivare a scoprire come finisce, andiamo a leggere insieme quelle che sono le anticipazioni del 7 gennaio. Cosa succederà stavolta? Ecco la trama:

Kemal e Nihan sono in tribunale per l’udienza di divorzio tra lei ed Emir, che arriva in ritardo. Sebbene qualche attimo di preoccupazione però tutto si risolve in via ufficiale.

Nel mentre, però, la trama di Endless Love ci svela che Emir continua a coltivare la sua rabbia verso Kemal ed è intenzionato a ottenere la sua vendetta.

In seguito Zeynep fa visita a Tarik in carcere, con la speranza che quest’ultimo possa accettare la sua relazione con Emir. Lei è certa che con l’arrivo del figlio Poyraz possano cambiare le cose e che Emir possa porre fine alla guerra con Kemal.

Zeynep viene accompagnata da Emir per una visita di controllo. Lui si mostra sorprendentemente premuroso con lei.

Endless Love quando va in onda

Adesso quando va in onda Endless Love? Dopo la pausa natalizia la serie televisiva di Canale 5 torna con il suo appuntamento pomeridiano alle 14:10 dal lunedì al venerdì.

Per questa settimana dovrebbe saltare invece la puntata di giovedì in prima serata, mentre ritroveremo la dizi turca nuovamente alle 14:45 al sabato.

Siamo agli sgoccioli, quindi non manca ancora molto prima di vedere il gran finale di questa seconda stagione di Endless Love e sapere quale sarà il destino dei suoi protagonisti.

Dove vederlo in TV e streaming

Ricordiamo infine che Endless Love è possibile vederlo in TV e in streaming. Oltre a Canale 5 infatti si può fare riferimento anche a Mediaset Infinity, tramite sito, app e smart TV.

Per usare la piattaforma basta semplicemente la registrazione o l’accesso ed è del tutto gratuito.