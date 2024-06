Endless Love anticipazioni 19 giugno: Zeynep scopre di essere incinta (e stavolta è tutto vero)

NEWS

Andrea Sanna | 18 Giugno 2024

Endless Love

Qui a seguire tutte le news e anticipazioni di Endless Love per la puntata del 19 giugno. Ecco cosa succede nel corso dell’episodio odierno.

Anticipazioni Endless Love 19 giugno

Cosa sappiamo a proposito delle anticipazioni di Endless Love per la puntata del 19 giugno?

Zeynep rientra a casa con un test di gravidanza e scopre di essere incinta. Questa volta non è una sua trovata come capitato in precedenza, quando per trarre in inganno Ozan ha inventato di essere in dolce attesa.

Kemal e Nihan intanto sono sempre rifugiati nel loro posto segreto e sono certi che nessuno riuscirà a trovarli. L’imprenditore ha studiato il piano nei minimi dettagli.

Per evitare che Emir possa trovarli ha disseminato una serie di falsi indizi per depistare le indagini da parte sua. Peraltro proprio Emir è venuto a conoscenza da Tufan che Kemal e Nihan hanno un viaggio prenotato per il 15 del mese.

Quello che non sa Emir è che è caduto nella trappola di Kemal e si ritrova nuovamente al punto di partenza. Questo scatena in lui una forte rabbia ed è pronto a compiere la sua vendetta.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Vediamo quando va in onda Endless Love. Dal lunedì alla domenica su Canale 5 è disponibile ai seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Infine se volete sapere quanti episodi conta e quante stagioni ha, possiamo dire che la serie TV turca ambientata in Turchia vanta due stagioni da 35 e 39 episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

Canale 5 e Mediaset Infinity sono i mezzi a disposizione per poter vedere le puntate di Endless Love in TV e streaming in italiano.

Qualsiasi puntata è disponibile sulla piattaforma e si può vedere in diretta o in un secondo momento. Per ogni episodio è presente una trama e come finisce Endless Love.

Attendiamo nuove anticipazioni sulla serie turca.