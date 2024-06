Nel dettaglio scopriamo insieme le anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 25 giugno. Cosa succederà? Trama e dove vederlo in TV e streaming.

Asu viene a sapere da Emir che Kemal e tornato in città. Per tale ragione si arrabbia tantissimo con Tufan, il quale a sua volta le rivela le vere ragioni delle sue azioni. È innamorato di lei da sempre. Una notizia che lascia di stucco la ragazza.

Dall’altra Kemal e Nihan soffrono la distanza. Lui è certo che lei sia stata costretta a rinunciare al loro amore e per questo indaga. Intanto in chiacchiera con Leyla, Nihan confessa tutta la verità. Ma, per salvare la vita al suo amato le impedisce di raccontare tutto a Kemal.

Nel frattempo sia Onder che Galip si mostrano molto vicini a Leyla e si contendono le sue attenzioni. Kemal dall’altra vuole provare a ogni costo che l’aggressione a Leyla non è stata un caso, ma voluta da Emir. Ma sarà difficile.

Fehime continua i preparativi per la cena che riunirà le famiglie di Zeynep e Ozan e dove festeggeranno la gravidanza della ragazza.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Quando va in onda Endless Love e dove vederlo? Su Canale 5 dal lunedì alla domenica dovete seguire la serie ai seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Per quel che riguarda invece sapere quanti episodi conta e quante stagioni ha lo show: si tratta di due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna.

Dove vederlo in TV e streaming

Per vedere Endless Love in TV e streaming in italiano, su Canale 5 e Mediaset Infinity è possibile!

Il canale e la piattaforma trasmettono regolarmente tutte le puntate. Su Mediaset Infinity si sono anche riguardare in un secondo momento, non solo in diretta. I vari episodi portano con sé una trama e questo darà modo di scoprire come finisce Endless Love.

A presto con le nuove anticipazioni sulla serie turca!