Qui a seguire le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 28 giugno: tutto sugli episodi e dove vederlo in TV e streaming

Oggi venerdì 28 giugno va in onda un nuovo appuntamento con Endless Love, l’ultimo di questa settimana. Ecco tutte le anticipazioni e la trama di questo appassionante episodio.

Anticipazioni Endless Love 28 giugno

Cosa prevedono stavolta le anticipazioni di Endless Love? Tenetevi forte!

La puntata precedente si è conclusa con Nihan ed Emir che sorprendono Zeynep nella stanza dell’imprenditore. Per sviare qualsiasi sospetto da parte di sua moglie, Emir fa credere a Nihan che Zeynep sia andata lì per recuperare la pistola di Kemal.

Compreso il gioco di Emir, Zeynep sfrutta la stessa scusa. Nel mentre proprio Kemal vede tutto dal giardino e ne resta sorpreso. Si allarma per questo.

Nel frattempo Emir costringe sua moglie a dormire con lui per la notte, ma lei la passa in bianco vestite e seduta sul divano. Il mattino seguente Nihan va a correre e una volta rientrata a casa fa visita alla stanza di Emir per convincerlo a restituire la pistola a Kemal. E qui trova una sorpresa: Zeyenp è nuovamente nella camera di suo marito!

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Mediaset ha optato per un ennesimo cambio di programma. Quindi se vi state chiedendo quando va in onda Endless Love, dobbiamo informarvi del nuovo calendario:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Il venerdì in seconda serata alle 23:20.

Come detto quindi le puntate non saranno più trasmesse dal lunedì alla domenica, ma dal lunedì al venerdì al pomeriggio e in seconda serata al venerdì.

Se invece volete sapere quanti episodi conta e quante stagioni ha, precisiamo che vanta due stagioni da 35 e 39 episodi l’una.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine se vi state chiedendo dove vedere Endless Love in TV e streaming in italiano i canali di riferimento sono Canale 5 e Mediaset Infinity.

In entrambi i casi si può guardare la soap opera turca in diretta. Sulla piattaforma di Mediaset Infinity, invece, si può recuperare la puntata quando si vuole. per ogni episodio è presente una trama e questa vi aiuterà a scoprire anche come finisce Endless Love.

Vi aspettiamo per le nuove anticipazioni sulla serie turca!