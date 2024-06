Su Canale 5 è partito finalmente Temptation Island 2024 e poco fa sono stati svelati gli ascolti della prima puntata. Scopriamo a quanti spettatori ha tenuto compagnia il reality show e il confronto con le ultime edizioni.

Gli ascolti di Temptation Island 2024

Temptation Island 2024 è finalmente partito! Ieri sera infatti su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show, attesissima da tutto il pubblico. Da anni infatti la trasmissione targata Maria De Filippi tiene compagnia a milioni di telespettatori e ancora oggi è uno dei programmi più seguiti dell’anno. Nel corso della serata intanto abbiamo fatto la conoscenza delle coppie e abbiamo assistito alle prime ore dei protagonisti all’interno dei due villaggi. Non sono mancati naturalmente i colpi di scena, al punto che Alessia ha chiesto per ben due volte il falò di confronto anticipato al fidanzato Lino.

In attesa di scoprire cosa accadrà giovedì prossimo, poco fa sono stati rilasciati gli ascolti della prima puntata, riportati da Davide Maggio. Come si legge, il reality show Mediaset ha tenuto compagnia a ben 3.248.000 spettatori, con uno share del 24.9%.

Grande successo dunque per Temptation Island 2024, che ancora una volta si conferma essere uno dei contenuti più amati della rete. Ma andiamo a scoprire il confronto con le recenti edizioni del reality show. Lo scorso anno la prima puntata della trasmissione aveva totalizzato 3.558.000 spettatori pari al 26.14% di share. Nel 2021 invece il programma (che nel 2022 non è andato in onda, ndr) aveva raccolto davanti al piccolo schermo 3.194.000 spettatori, con uno share del 20.96%.

Il pubblico intanto attende già con ansia di scoprire cosa accadrà nel corso delle prossime puntate e senza dubbio ne vedremo di belle. Il nuovo appuntamento è dunque fissato a giovedì 4 luglio, come sempre su Canale 5 alle 21.20 circa.