Dopo la sorprendente puntata di ieri, quali sono le anticipazioni di Endless Love del 4 dicembre? Ecco a voi la trama completa della prossima puntata!

Anticipazioni Endless Love 4 dicembre

Appuntamento pomeridiano alle 14:10 con Endless Love. Ecco subito tutte le anticipazioni della puntata di questa sera:

La scoperta scioccante dell’identità dell’assassino di Ozan lascia tutti senza parole, seminando sgomento e dolore.

Kemal è consapevole che questo porterà delle ripercussioni nel suo rapporto con Nihan, ma lei si aggrappa alla speranza e all’amore.

Tarik in un momento molto toccante, chiederà a Kemal di accompagnarlo dalla polizia, dove la macchina della giustizia si mette in moto.

Mercan prova a confortare Kemal e gli racconta la sua tragica storia personale.

Di puntata in puntata stiamo arrivando alla verità che ci porterà a capire come finisce Endless Love.

Endless Love quando va in onda

Passiamo ad altro dopo le anticipazioni. Quando va in onda Endless Love? Tutte le puntate della serie turca sono disponibili tutti i giorni, ma quando di preciso.

Ricordiamo che da lunedì a venerdì alle 14:10 su Canale 5 è disponibile un episodio. Mentre invece il sabato abbiamo un altro appuntamento dalle 14:45 sempre su Canale 5. Questa settimana poi dopo la puntata in prima serata al martedì, previsto anche un altro appuntamento al giovedì, alle 21:30.

Ora è in corso la seconda stagione della soap opera!

Dove vederlo in TV e streaming

Tutte le puntate di Endless Love dove si possono vedere in TV e in streaming? La serie televisiva è possibile vederla su Canale 5, come detto prima. Ma non è l’unico mezzo disponibile.

In streaming invece potete usufruire di Mediaset Infinity. Grazie alla piattaforma si possono guardare tutte le puntate in diretta, ma non solo. C’è anche modo di poter recuperare le puntate in un secondo momento.

Continuate a seguirci per tante altre anticipazioni sulla serie televisiva!