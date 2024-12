Qui a seguire vi riportiamo tutte le anticipazioni di Endless Love per la doppia puntata esplosiva del 3 dicembre: ecco la trama completa e lo streaming.

Anticipazioni Endless Love 3 dicembre

Martedì 3 dicembre è previsto un appuntamento al pomeriggio e in prima serata su Canale 5 con Endless Love. Ecco qui a voi le anticipazioni complete per orari:

ORE 14:10

Nella puntata di martedì 3 dicembre di Endless Love scopriamo che Mercan ha dei dubbi su Tarik. Anche lei pensa possa avere delle responsabilità. Così si presenta a casa Soydere durante la cena, per coglierlo incastona.

Kemal comprende subito le intenzioni del commissario e dunque va in soccorso del fratello. Il giorno successivo però un colpo di scena: Tarik confessa tutto al fratello!

Intanto il corpo di Ozan è stato ritrovato e ora si può andare avanti con le indagini e autopsia.

ORE 21:20

Nel corso della puntata serale di Endless Love possiamo dire che Kemal fa sapere a Zeynep di non essere stata lei a uccidere Ozan, perché aveva già il veleno in circolo quando lei l’ha soffocato. Però vuole sapere dove sia Tarik.

Zeynep dalla sua sostiene di non sapere e gli assicura che qualsiasi azione commessa da Tarik è stata fatta per coprire la sua colpevolezza. Kemal informa Zeynep che non denuncerà loro fratello.

Nihan ha costretto Asu a dirle che l’assassino di Ozan è Tarik, ma non lo fa sapere a Kemal.

Intanto nel mentre Zehir e Ayhan, insieme a Kemal, incontrano Anil. La donna su ordine di Emir, fa sapere di aver scambiato delle mail con Tufan (anziché con Emir appunto) e di avergli consegnato la telecamera presente nella stanza in cui era Ozan.

Vildan nel frattempo attende i risultati dell’autopsia, che finalmente arrivano. E la scoperta sarà nuovamente eclatante: Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento. Piuttosto per l’impiccagione di chi (Tarik) voleva far passare il presunto omicidio di Zeynep per suicidio.

In seguito, controllando la documentazione, Leyla scopre che dietro i recenti profitti dell’azienda c’è una frode. In pratica viene comprato del carbone a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, ma la società da cui acquistano non sarebbe in grado di fornirne in qualità così elevata. Una tegola che porterà a dei risvolti.

Tarik intanto confessa a Zeynep di aver ucciso Ozan, perché pensava che fosse già morto dopo che lei aveva tentato di soffocarlo. Kemal non ha il coraggio di affrontare la verità con Nihan e dirle tutto.

Emir intanto accompagna Zeynep a fare l’ecografia e quest’ultima informa sua madre che non si sposerà con Hakan e che Emir riconoscerà il bambino.

Mercan in seguito prosegue le sue indagini su Tarik e chiede ad Asu i video dell’omicidio di Ozan. Lei però dice di non averli più. Non convinta a poliziotta richiede un mandato di perquisizione per l’appartamento di Tufan e Gurcan, con la speranza di scoprire materiale in loro possesso ed è qui che si troverà una chiavetta con la presenza di un video dove si vede Tarik mentre impicca Ozan.

Endless Love quando va in onda

Per sapere come e quando finisce Endless Love c’è da aspettare un pochino, ma sappiamo quantomeno quando va in onda questa settimana.

Ecco tutti gli orari di Canale 5 con la seconda stagione, attualmente in corso, dell’amata e apprezzata serie turca:

Dal lunedì al venerdì alle 14:10.

al alle Questo martedì e giovedì anche in prima serata dalle 21:20 circa.

e anche in prima serata dalle Il sabato al pomeriggio dalle 14:45, per poi lasciare spazio a Verissimo.

Dove vederlo in TV e streaming

Sapete infine dove vederlo in streaming e in TV il serial Endless Love? Ve lo diciamo noi. Potete farlo su Canale 5 oppure, se preferite usufruire di Mediaset Infinity.

La piattaforma carica tutti gli episodi al termine di ognuno, ma nel mentre ci regala spezzoni di puntata, giusto per non farvi perdere proprio nulla. E non mancano le anticipazioni!