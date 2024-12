Anche oggi doppia puntata con Endless Love, dopo la clamorosa giornata di martedì. Andiamo a vedere insieme tutte le anticipazioni e la trama per l’appuntamento di oggi 5 dicembre!

Anticipazioni Endless Love 5 dicembre

Cosa prevede la trama di oggi di Endless Love? Ricordiamo il doppio appuntamento alle 14:10 e alle 21:20. Ecco le anticipazioni dettagliate…

Ore 14:10

Hakan si presenta a casa Soydere senza alcun preavviso. Da parte di Huseyin e Fehime riceve una calorosissima accoglienza.

Non si può dire invece lo stesso di Zeynep, che è piuttosto fredda con lui e gli spiega di non volerlo ingannare.

La verità è che la ragazza non sa dimenticare Emir, che poco dopo la convoca per farle sapere una decisione clamorosa!

Ore 21:20

Tarik si sente in colpa per tutto quello che successo. Per lui Kemal dovrebbe ripudiarlo per tornare a stare con Nihan. Dalla sua però l’ingegnere non vuole lasciarlo solo. La pittrice invece vorrebbe recuperare il rapporto con Kemal, ma comprende che ci sia bisogno di tempo.

La trama di Endless Love continua ancora. Leyla informa Kemal che ha rinvenuto qualcosa di strano nell’aumento dei profili dell’azienda ed è da rintracciare nella collaborazione con una miniera di carbone. Pertanto intende fare chiarezza.

Kemal si presenta al consiglio di amministrazione, durante il quale Emir fa in modo di approvare un progetto che verrà finanziato con dei fondi la cui però provenienza è sospetta.

Con l’aiuto di Niyazi, un vecchio amico, Kemal scopre che Emir ha aperto una miniera illegale da cui ottiene profitti con la scusa che Nihan ora è a capo dell’azienda al suo posto.

Fehime nel mentre convince Zeynep che la scelta giusta è quella di sposare Hakan.

Quali sono le altre anticipazioni di Endless Love? Kemal informa Emir di aver scoperto delle sue gestioni illegali e di denunciarlo. Lui però ha un asso nella manica per porre Nihan in una scomoda posizione. Intanto proprio lei riceve un permesso speciale per far visita a Tarik in carcere. Qui saprà come si sono svolti gli eventi che hanno portato alla morte di Ozan e la prega di stare accanto a Kemal.

Dopo questo incontro Nihan promette a Kemal di non lasciarlo e trasforma questa dichiarazione in una certezza: compra una casa per loro con la speranza che possa diventare il loro rifugio, lontano da minacce.

Nursen intanto mostra a Mercan una lettera ricevuta da Tufan prima della morte. Nel suo messaggio confidava il suo amore per Asu, con l’intenzione di sposarla. Ciò porterà una nuova luce alle vicende che l’hanno coinvolto.

Endless Love quando va in onda

Ricordiamo insieme tutti gli appuntamenti quotidiani con Endless Love, dato che in molti, visti i tanti cambi di palinsesto, si domandano: quando va in onda?

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5.

al alle su Previsto l’appuntamento serale al giovedì alle 21:20 , sempre su Canale 5 (questa settimana è andata in onda eccezionalmente anche di martedì).

alle , sempre su (questa settimana è andata in onda eccezionalmente anche di martedì). Il sabato alle 14:45 prima di Verissimo.

Attualmente stiamo assistendo alla seconda stagione della soap opera turca.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine vi ricordiamo che se volete seguire tutte le puntate di Endless Love potete usufruire di Canale 5 o di Mediaset Infinity in streaming.

Nella piattaforma sono presenti tutti gli episodi della serie turca e molti altri contenuti.

Seguiteci per tutte le altre anticipazioni sulla serie televisiva!