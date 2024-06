Endless Love anticipazioni 4 giugno: Zeynep spiffera tutto a Vildan, novità su Tarik

NEWS

Andrea Sanna | 3 Giugno 2024

Endless Love

La trama e tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 4 giugno: episodi e dove vederlo in TV e streaming

Arrivano le nuove anticipazioni di Endless Love in vista della nuova puntata del 4 giugno. Scopriamo insieme la trama degli episodi.

Anticipazioni Endless Love 4 giugno

Se l’ultimo episodio di Endless Love ci ha lasciati con il fiato sospeso, le nuove anticipazioni della serie turca non sembrano essere da meno.

Zeynep assiste a un incontro tra Leyla e Onder. Lui rivela alla cognata (e sua ex) di aver vissuto una vita infelice a seguito della loro separazioni.

Vildan continua a sottoporre a dire pressioni la nuora Zeynep, non è sicura dei sentimenti che quest’ultima prova per Ozan. Così la ragazza spiffera tutto a sua suocera e le rivela dell’incontro ta Onder e Leyla a cui ha assistito poco prima.

Questa situazione porta a un faccia a faccia tra Vildan e suo marito Onder, con lei che gli intima di lasciare la loro casa.

Le anticipazioni di Endless Love continuano con le notizie riguardanti l’accusa di omicidio ai danni di Tarik, denunciato da Kemal dopo la sua confessione. Tutta la famiglia è radunata in commissariato e arriva il comunicato della scientifica che scagiona Tarik. E in tutto questo c’è ancora una volta lo zampino di Emir.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dove e quando va in onda Endless Love? Sulla rete di riferimento, Canale 5 per l’esattezza, il serial va in onda tutti i giorni. Questi gli orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

e la dalle Il sabato doppio appuntamento anche alle 23:30 circa.

Volete sapere poi quanti episodi e quante stagioni ha Kara Sevda? Si tratta di una serie formata da due stagioni e ognuna vanta precisamente, 35 e 39 puntate.

Dov’è ambientata la serie TV? La serie si muove tra le meraviglie della Turchia.

Dove vederlo in TV e streaming

Canale 5 in TV e Mediaset Infinity, sito o app (dunque in streaming in italiano) è la risposta alla vostra domanda dove vedere e seguire tutta la serie di Endless Love?

La serie TV turca potete decidere se vederla in diretta o ripescarla in un secondo momento. In ogni episodio è presente una trama. Questa facilita anche lo scoprire come finisce Endless Love.

A domani con tutte le altre anticipazioni della soap opera.