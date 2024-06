NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2024

Isola dei Famosi

La “maledizione” delle Highlander colpisce ancora! Matilde Brandi eliminata in semifinale come le amiche Manila Nazzaro e Milena Miconi

A un passo dal sogno, ieri sera nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi Matilde Brandi è stata eliminata dal gioco. Non tutti ricordano però che lo stesso destino è toccato anche alle amiche Highlander.

Matilde Brandi lascia L’Isola dei Famosi in semifinale

Emozioni e inaspettati colpi di scena ieri sera nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi. Durante la diretta del reality show infatti sono stati eletti i 6 finalisti di questa edizione e non è mancata una seconda eliminazione a sorpresa. Ad avere la peggio così è stata Matilde Brandi, che a un passo dal sogno e dall’ultima puntata ha perso una prova contro Samuel Peron e ha dovuto lasciare definitivamente il gioco.

LEGGI ANCHE: Mara Venier entra nel cast tutto al femminile del nuovo film di Ferzan Ozpetek

Nonostante la delusione però per la ballerina c’è stata anche una piacevole sorpresa. Ad arrivare in Honduras è stata infatti Manila Nazzaro, da anni grande amica di Matilde, e finalmente le due hanno avuto modo di riabbracciarsi. Il momento ha ovviamente emozionato tutto il pubblico e di certo è stato uno dei più piacevoli della serata.

Come è ben noto, Matilde Brandi e Manila Nazzaro fanno parte di un quartetto di amiche chiamato Highlander, nel quale troviamo anche Milena Miconi e Angela Melillo. Non tutti però forse sanno che c’è un dettaglio che accomuna in particolare l’ormai ex naufraga e le due ex Vippone del Grande Fratello Vip. Matilde, Manila e Milena infatti durante le loro esperienze all’interno dei due reality show sono state tutte eliminate nel corso della semifinale. L’unica a non essere colpita da questa “maledizione” è stata Angela, che quando partecipò a L’Isola dei Famosi lasciò il programma a due puntate dalla finale.

Nonostante sia stata eliminata dal reality a un passo dall’ultima puntata però di certo Matilde può ritenersi soddisfatta del suo percorso. A lei dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.