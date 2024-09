Per la puntata di oggi 4 settembre cosa dicono le anticipazioni di Endless Love? Vediamo la trama per ogni appuntamento di Canale 5, gli episodi e streaming in italiano della soap opera turca.

Anticipazioni Endless Love 4 settembre

Gli appassionati di Endless Love in questo articolo possono trovare tutte le notizie inerenti alla serie turca, a partire dalle anticipazioni previste per la puntata del 4 settembre. Volete leggerle tutte? Ecco qui cosa ci dice la trama…

Kemal rifiuta di avere un colloquio con Nihan, che si era recata per dirgli che diventeranno genitori. Uscita dal carcere la giovane rilascia un’intervista in cui annuncia di aspettare un figlio da Emir.

Quando sente le sue parole Kemal si arrabbia moltissimo e viene spostato in isolamento.

Dalle anticipazioni abbiamo appreso ancora che Tarik affronta Emir e gli comunica di non poter più lavorare con lui. Quest’ultimo sembra essere sereno, però lo minaccia velatamente. Emir riceve anche la visita di Asu con la quale avrà una lite molto accesa.

Quando va in onda

Tornato ormai ufficialmente dalla pausa estiva, Endless Love adesso quando va in onda?

Il serial turco ha ripreso il suo posto alle 14:10 su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Ma non è tutto.

Sempre al venerdì al momento pare sia previsto un episodio anche in prime time e anche nel weekend sarà trasmesso nel pomeriggio.

Quanti episodi ha Endless Love

Da qui alla fine dell’amata serie televisiva ci sono ancora parecchi episodi.

È bene sapere però che a differenza della Turchia le due stagioni della serie sono state suddivise in maniera distinta. In origine la soap opera ha 35 e 39 episodi per stagione.

Attualmente in Italia siamo alla seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Siete curiosi di sapere dove vedere in TV e in streaming Endless Love? I canali di riferimento per poter seguire la serie turca sono Canale 5 in primis. Mentre invece se si vuole fare affidamento allo streaming anche su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma è disponibile la diretta oppure c’è modo di poter vedere la serie con più calma quando si vuole. Avete a disposizione il sito e l’app, a seconda delle preferenze di ogni singolo utente.

Per sapere come va a finire Endless Love e quando finisce su Canale 5 nel 2024… continuate a seguirci!