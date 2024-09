L’amatissima serie turca Endless Love ha un nuovo imperdibile appuntamento anche il 3 settembre su Canale 5! Scopriamo quella che è la trama, gli episodi e lo streaming del serial televisivo.

Anticipazioni Endless Love 3 settembre

Qui a seguire le anticipazioni di Endless Love per la puntata di martedì 3 settembre. Leggiamo insieme la trama e cosa ci attende da questo episodio:

Vildan fa molta fatica a riprendersi dopo la morte di Ozan e di Onder. Unica cosa che riesce a confrontarla un pochino è che a breve potrà stringere un nipotino tra le braccia.

Nel frattempo le anticipazioni informano che Zeynep si risveglia in una stanza d’ospedale. Lei si preoccupa soltanto di ritrovare la sua borsa, ma sta per ricevere una notizia terribile.

Emir nel mentre si sta riprendendo dall’operazione subita e sta per scoprire che il ritorno alla vita di tutti i giorni non sarà di certo facile.

Cosa accadrà adesso? Nelle prossime anticipazioni scopriremo come proseguirà la trama e cosa succederà ai personaggi.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Alcune indicazioni importanti per sapere quando va in onda Endless Love su Canale 5. Ecco qui un breve riassunto che ci aiuta a capire tutti gli appuntamenti con il serial televisivo, amatissimo dal pubblico della rete.

La serie viene trasmessa tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 14:10 ;

al su dalle ; Il venerdì è previsto un doppio episodio , al pomeriggio e in prime time alle 21:30 ;

è previsto un , al pomeriggio e in prime time alle ; Torna anche nel weekend, al pomeriggio!

Ma quanti episodi e stagioni ha la serie turca? Sappiamo che Endless Love ha due stagioni in Turchia da 35 e 39 episodi ciascuna. In Italia invece abbiamo più episodi e sappiamo che siamo finalmente nella seconda stagione!

Dove vederlo in TV e streaming

Come ultima indicazione è bene ricordare anche dove vedere in TV e in streaming Endless Love. Sappiamo ovviamente che Canale 5 è il mezzo principale di riferimento.

Volendo però si può guardare l’episodio in streaming anche su Mediaset Infinity in diretta o quando si ha modo. E si può fare affidamento sia al sito che all’app, a seconda delle preferenze.

Seguiteci ancora per non perdervi nemmeno una delle nostre anticipazioni con tutti gli spoiler della serie televisiva turca.