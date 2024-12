Qui di seguito alcune informazioni e curiosità su chi è Maria Monsè. Passiamo dall’età e biografia alla vita privata e carriera e scoprire se c’è modo di seguirla su Instagram e social vari.

Chi è Maria Monsè

Nome e Cognome: Maria Concetta La Rosa (in arte Maria Monsè)

Data di nascita: 17 febbraio 1974

Luogo di nascita: Catania

Età: 50 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: showgirl, attrice e conduttrice

Marito: Maria è sposata con Salvatore Paravia

Figli: Maria ha una figlia di nome Perla Maria

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @maria_monse_official

Maria Monsè eta, altezza e biografia

Dove e quando è nata Maria Monsè? All’anagrafe Maria Concetta La Rosa, la showgirl è nata a Catania il 17 febbraio 1974. Dunque la sua età oggi è di 50 anni.

Abbiamo informazioni anche per quanto riguarda altezza e peso: rispettivamente 1 metro e 73 centimetri e 65 kg.

Fin da ragazzina mostra la sua passione verso il mondo dello spettacolo, come vedremo nel paragrafo dedicato alla carriera. Questo, quindi, come ci racconta la sua biografia l’ha portata a spostarsi dalla sua città natale a Roma, dove ha poi trovato lavoro.

Prima di questo, però, spostiamoci sulla vita privata di Maria Monsè.

Vita privata

Nel 2006 l’attrice ha sposato l’imprenditore salernitano Salvatore Paravia. Con lui molto spesso ripetono il matrimonio per celebrare il loro amore.

Insieme a Salvatore nello stesso anno del matrimonio ha avuto una una figlia, Perla Maria. La Monsè ha scoperto di essere in dolce attesa pochi giorni prima dell’inizio de La Fattoria.

Come vedremo, infatti, avrebbe dovuto partecipare al reality in qualità di concorrente, ma la lieta notizia le ha impedito di partire, finendo così per restare nel cast del programma come opinionista.

Dove seguire Maria Monsè: Instagram e social

È possibile seguire Maria Monsè sul suo profilo Instagram, dove aggiorna costantemente i fan sulla sua vita.

Qui troviamo tantissime foto insieme a sua figlia Perla Maria e suo marito Salvatore Paravia, ma anche altri scatti in compagnia di amici e non solo. Non mancano poi, ovviamente, anche immagini tratte da shooting fotografici.

Ovviamente sbirciando nel suo account vediamo anche video e foto che la vedono protagonista nei vari salotti televisivi.

Su Facebook è presente il profilo privato di Maria Monsè e alcune pagine.

La carriera di Maria Monsè

Qualcuno si chiede cosa fa Maria Monsè? La concorrente del GF Vip 6 è una showgirl, attrice e presentatrice.

Il primo ruolo da conduttrice per Maria Monsè arriva nel 1995, quando prende in mano le redini della trasmissione di Rai 2 Go-Cart.

Allo stesso tempo prende parte a due grandi pellicole, Io E Il Re di Lucio Gaudino, e Ragazzi Della Notte di Jerry Calà. L’anno successivo, invece, partecipa alle fiction Il Maresciallo Rocca e Donna. Il primo ruolo da protagonista sul grande schermo, però, arriva solo nel 1998, quando entra nel cast di Annaré, un film diretto da Ninì Grassia, al fianco di Gigi D’Alessio, che produce le musiche.

Nel 1999 inizia a lavorare per Telemontecarlo, dove conduce al fianco di Diego Dalla Palma il programma Specialmente Tu. Il ritorno in Rai avviene soltanto durante la stagione 2003-2004, dove conduce Un Giorno Speciale. Nel 2004, inoltre, prende parte anche a Domenica In…L’Arena, in qualità di opinionista. Nell’estate del 2005, invece, co conduce i programmi Ice World Gala e Mare Latino.

Sempre nello stesso anno partecipa alla fiction di Canale 5 Ho Sposato Un Calciatore, e nel film Fratella e Sorello di Sergio Citti.

Successivamente appare nella miniserie di Rai 2 L’ultimo Rigore 2, per poi diventare giurata alla prima edizione de La Pupa E Il Secchione su Italia 1. Dal 2008 al 2010 conduce su Canale Italia il talk show Salotto Monsè. Negli anni successivi inizia a dedicarsi al teatro e alla moda, partecipando anche diverse volte come opinionista a Pomeriggio Cinque e Forum. Tra gli altri programmi anche Miss Europe Continental nel ruolo di giurata.

Tra gli ultimi progetti, L’uomo dalla mente oscura, sotto la regia di Gionatan Valenti nel 2023. Mentre nello stesso anno tra i programmi Back to school e Ma le donne.

Come dicevamo è stata protagonista anche di diversi spettacoli teatrali e ha scritto alcuni libri. Ma la primissima esperienza televisiva per Maria Monsè arriva a soli 18 anni con Non è la Rai!

Non è la Rai

Aveva solo 18 anni Maria Monsè quando le viene proposto di entrare a far parte del cast delle ragazze di uno dei programmi più seguiti di quel periodo: Non è la Rai.

Trasmissione che, come ben sappiamo, ha sfornato diversi volti noti: da Ambra Angiolini a Miriana Trevisan, Antonella Elia o ancora Antonella Mosetti e non solo!

La Monsè la vediamo a Non è la Rai, precisamente, dalla seconda edizione.

La Fattoria

Nel febbraio del 2006 Maria Monsè avrebbe dovuto prendere parte come concorrente a La Fattoria 3, condotta da Barbara d’Urso su Canale 5.

Pochi giorni prima dell’avvio del reality show scopre di essere incinta e, per questo, viene sostituita da Angela Cavagna.

Tuttavia Barbara le concede la possibilità di avere un ruolo nel programma. La Monsè, infatti, la vediamo poi in qualità di opinionista.

Ma non è l’unico reality…

Grande Fratello Vip 3

A partire dal 22 ottobre 2018, Maria Monsè entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip 3, con l’intenzione di stravolgere gli equilibri venutisi a creare tra i concorrenti.

La conduttrice ha trovato nella Casa la sua “nemica giurata” Daniela Del Secco, meglio conosciuta come la Marchesa D’Aragona.

Tra le due, infatti, non scorre buon sangue, e spesso nel salotto di Barbara d’Urso si sono scontrate pesantemente, usando toni alti e parole molto forti.

Grande Fratello Vip 6

Dopo l’esperienza nel 2018, il conduttore Alfonso Signorini vuole Maria Monsè nel cast dell’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. Un gradito ritorno per lei e non l’unico.

Maria Monsè al Grande Fratello 2024

Nel 2024 ritroviamo Maria Monsè tra i protagonisti del nuovo Grande Fratello. Il suo ingresso è previsto insieme a quello di sua figlia Perla Maria.

Al timone sempre Signorini, mentre tra le opinioniste abbiamo precisamente: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Mentre invece l’inviata social di quest’anno è ancora Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF

Qui sotto scopriamo insieme tutti i concorrenti che fanno parte del cast del Grande Fratello Vip 6.

Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Monsè, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Perla Maria Paravia, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi e Zeudi Di Palma.

Mentre tra i concorrenti uomini troviamo: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

Uno di loro sarà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello. Chi riuscirà ad arrivare fino in fondo?

Il percorso di Maria Monsè al GF Vip

Il giorno 2 dicembre 2024 Maria Monsè la ritroviamo tra i concorrenti del Grande Fratello. Entrata in corsa, la concorrente la vedremo insieme alla figlia Perla Maria Paravia:

12° settimana: Durante l’undicesima settimana Maria Monsè fa il suo ingresso al GF. (IN AGGIORNAMENTO)