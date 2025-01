Andiamo a leggere con le nuove anticipazioni del 10 gennaio di Endless Love.

Anticipazioni Endless Love 10 gennaio

Qui nel dettaglio vi riportiamo quali sono nel dettaglio tutte le anticipazioni di Endless Love del 10 gennaio: Mujgan affronta la realtà sulla natura di suo figlio.

Kemal si rende conto che ormai non può più salvare Zeynep dai suoi numerosi errori.

A casa di Leyla e Ayhan dormono tutti, mentre Asu riesce a scappare dall’ospedale psichiatrico.

Dall’altra parte Kemal non riesce a rintracciare nessuno in casa e si trova in difficoltà al volante. Così chiede aiuto ad Hakan.

Il riassunto del 9 gennaio

Facciamo un recap anche di quella che è stata la puntata di giovedì 9 gennaio 2025 di Endless Love:

Nihan, Vildan e Deniz vivono a casa di Leyla e di Ayhan. Vivono sotto protezione degli uomini di Ayhan. Sallabas impedisce a Emir di avvicinarsi alla bambina.

Durante il giorno del fidanzamento di NIhan e Kemal, Emir è pronto a pianificare un modo per rovinare tutto.

Zeynep intanto pensa di coronare il sogno di vivere la sua storia con Emir. Ma c’è da fidarsi?

Kemal e Nihan sognano il loro futuro e le loro famiglie trovano un punto d’incontro dopo divergenze passate.

Endless Love quando va in onda

Su Canale 5 sappiamo quando va in onda Endless Love?

Dal lunedì al venerdì possiamo seguire la serie televisiva dalle 14:10, poco dopo Beautiful.

Non c’è l’appuntamento del giovedì, mentre sabato potete seguire la soap a partire dalle 14:45.

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love dove si può vedere in TV e streaming?

Oltre agli appuntamenti su Canale 5, c’è modo di poter seguire la serie televisiva anche su Mediaset Infinity, mediante il sito, app e smart TV.

Grazie alla piattaforma, dopo accesso o registrazione, si può seguire online la dizi turca.