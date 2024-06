Endless Love anticipazioni 8 giugno: Zeynep ed Emir cedono al tradimento, Nihan lascia suo marito

NEWS

Endless Love

Ecco a voi le anticipazioni di Endless Love per l’8 giugno: tutto sugli episodi in onda e dove vederlo in TV e streaming

Quali sorprese ci aspettano negli episodi di Endless Love per la giornata di sabato 8 giugno? Ecco qui la trama e le anticipazioni complete.

Anticipazioni Endless Love 8 giugno

Sempre più intricata e appassionante è la trama di Endless Love. I telespettatori di Canale 5 sono curiosi di scoprire cosa succederà nel nuovo doppio episodio in programma sabato 8 giugno. Scopriamo insieme le anticipazioni.

ORE 14:45

Hakki convoca un consiglio straordinario per informare del passaggio delle sue quote ad Asu e Kemal. Quest’ultimo prova a opporsi, ma con scarso risultato. Intanto Asu, sebbene sia stata più volte rifiutata da Kemal, incontra Nihan e le chiede di tenersi alla larga dal suo amato. Successivamente Nihan chiama Zehir per convincerlo a collaborare con lei senza però informare Kemal. Lui accetta, con il beneplacito di Kemal (il quale vuole essere informato di ogni movimento di Nihan).

Emir irrompe ubriaco nella stanza in cui sono presenti Zeynep e Ozan, intenti a guardare in TV un cartone animato. La giovane riesce a liberarsi del marito e restare sola con Emir. Così lo mette davanti alla realtà: la sua crudeltà lo porterà a vivere in solitudine. Colpito dalla sue parole, Emir si allontana.

Le anticipazioni di Endless Love rivelano la convinzione di Kemal: è certo che a ricattare Emir sia Tufan e crede che quest’ultimo sia il fratello segreto del suo rivale. Per tale ragione commissiona un test del DNA a un laboratorio. Deve però procurarsi del DNA di entrambi e per questo chiede. Recupera il primo grazie all’aiuto di Nihan, il secondo, invece, con l’invito a pranzo a Tufan.

Asu nel mentre è ossessionata da Kemal e vuole sposarlo a ogni costo, certa che tra lui e Nihan non sia vero amore. Per riuscire a ottenere quello che vuole si serve dell’aiuto di Zeynep, ancora innamorata di Emir.

Nihan sembra non riuscire ad aspettare che Kemal trovi il tempo per aiutarla, per questo porta avanti da sola la ricerca delle registrazioni di cui tanto parlava Taner. Endless Love prosegue con Onder che torna a casa, ma non per chiedere il perdono di Vildan come lei stessa pensava.

Zeynep ed Emir si lasciano andare al tradimento e per poco non vengono scoperti da Ozan e Nihan. Nel frattempo dopo aver scoperto che la chiave in suo possesso è un vecchio modello in grado di aprire le vecchie cassette di sicurezza, Kemal si reca alla stazione di Sirkeci con Nihan. Qui i due trovano una chiave USB che ha al suo interno la registrazione della notte dell’omicidio.

ORE 23:30

Visionato il filmato, Kemal e Nihan sono certi ora: Emir quella notta aveva simulato la morte di Linda, dato che lei aveva indossato un giubotto antiproiettile e una sacchetta di sangue finto.

Nihan sbugiarda Emir con il video e una volta scoperta la verità lo lascia e va via di casa. A seguire Tufan scambia una provetta del suo sangue con quella dei misterioso mandante.

Emir dalla sua denuncia la scomparsa di Linda e dichiara che l’ultima volta è stata vista con Ozan. Sempre Emir è certo che il suo ricattatore sia Galip, ma scoperto che non è così chiede aiuto a suo padre perché vuole sapere di chi si tratta.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Non sapete dove e quando va in onda Endless Love? Ve lo diciamo noi! La serie TV viene trasmessa tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, su Canale 5, a questi orari

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

e la dalle Il sabato doppio appuntamento anche alle 23:30 circa.

Infine se volete sapere quanti episodi e quante stagioni ha Kara Sevda possiamo dirvi che la serie in Turchia è composta da due stagioni, ognuna delle quali ha rispettivamente 35 e 39 puntate.

Dov’è ambientata Endless Love? Lo show ha come ambientazione la Turchia.

Dove vedere in TV e streaming

Vi state domandando dove poter seguire Endless Love in TV e streaming? Oltre Canale 5 è possibile guardare la serie turca sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Potete decidere quindi se seguire la diretta in contemporanea o vedere in streaming in italiano la soap opera in un secondo momento. Nella grafica di ogni episodio è presente una breve trama che ci permette di scoprire cosa accadrà nei vari episodi e come finisce Endless Love.

