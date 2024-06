Terra Amara ultima puntata sabato 8 giugno: anticipazioni e come finisce

NEWS

Andrea Sanna | 7 Giugno 2024

Terra Amara

Sabato 8 giugno va in onda il gran finale di Terra Amara: come finisce? Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata

Dopo tanto tempo dalla sua messa in onda nel nostro Paese, si conclude sabato 8 giugno Terra Amara. Un’ultima puntata tutta da vivere. Vediamo insieme le anticipazioni e come finisce l’amata serie turca campione di ascolti.

Anticipazioni Terra Amara ultima puntata

Un ultimo emozionante episodio di Terra Amara. Finisce sabato 8 giugno l’amata serie turca e qui a seguire vi riportiamo tutte le anticipazioni:

Nel corso dell’ultima puntata gli assassini di Hakan vengono arrestati e a occuparsi di loro è la giustizia. Vahap tramite Tahir scopre che suo fratello è tornato a Cukurova ed è stato arrestato. Durante un colloquio in carcere, proprio lui promette ad Abdulkadir che farà tutto il possibile affinché Fikret paghi per quanto accaduto.

Bella notizia invece per Fadik e Rasit. I due scoprono che presto diventeranno genitori. E altra notizia che rende felice la città di Cukurova è il carcere a vita per Betul, Abdulkadir e Colak.

Intanto a villa Yaman fervono i preparativi per il matrimonio di Fikret e Zeynep. Gli abitanti son entusiasti di questa festa. Presi dal momento di gloria, Gaffur e Gulsum decidono di sposarsi a fine estate e anche Cevriye riceve la proposta di nozze.

A interrompere il momento è Vahap che minaccia di far esplodere una bomba tra gli invitati. Per fare in modo che accada il contrario le autorità devono liberare Abdulkadir.

L’anziano “zio” Adnan comprende che la bomba in possesso di Vahap in realtà è un falso. Per questo grazie alle forze dell’ordine, che lo portano via, la festa può finalmente proseguire.

Termina così l’avventura di Terra Amara dove scopriremo il destino di tutti i personaggi.

Quando va in onda l’ultima puntata

L’ultima puntata di Terra Amara va in onda sabato 8 giugno alle 21:35 su Canale 5.

Ricordiamo che la serie turca va in onda con le repliche di tutti gli episodi su Rete 4 alle 19:45 circa.

Dove vedere in TV e streaming Terra Amara

Per potere vedere Terra Amara in TV e streaming dovete consultare non solo Canale 5, ma anche Mediaset Infinity. Qui sono presenti tutti gli episodi della serie turca in streaming e in italiano.

Questo vi permetterà non solo di vedere in diretta l’ultima puntata ma anche di poter riguardare la soap opera ogni qual volta lo riteniate opportuno.