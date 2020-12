2 Enock Barwuah ha lanciato una frecciatina ad Andrea Zelletta? Il tweet che ha insinuato il dubbio tra i telespettatori del GF Vip

Enock Barwuah ha lanciato una frecciatina a distanza al suo amico Andrea Zelletta? Questo è quello che pensano diversi seguaci del Grande Fratello Vip dopo aver letto un tweet scritto dal fratello di Mario Balotelli. “Amico mio io questa esperienza l’ho vissuta rimanendo me stesso. Tu?“, ha scritto Enock su Twitter scatenando un vero e proprio putiferio.

Amico mio io questa mia esperienza l’ho vissuta rimanendo me stesso…🤷🏾‍♂️ Tu? #gfvip — enock barwuah (@barwuahenock1) December 24, 2020

Le parole di Barwuah hanno immediatamente dato il via ad una “caccia alle streghe”, con molti utenti che hanno tentato di capire a chi si riferisse. L’indiziato principale sembra essere Zelletta, che proprio ieri si è lasciato andare ad uno sfogo parlando con Sonia Lorenzini di Enock. Tuttavia il discorso di Andrea, che vi mostriamo qui di seguito, non ci è sembrato un attacco all’amico.

Ma quindi queste sarebbero le parole per cui Enock ha fatto il post stamattina? Ma esattamente cosa ha detto di cattivo Andrea nei suoi confronti? Non mi è chiaro… pic.twitter.com/WAKBZnEV1Y — Faffy 🐀🐯- La scapigliata (@sonfattacosi) December 24, 2020

Enock Barwuah si è davvero rivolto ad Andrea Zelletta in quel tweet? Secondo la maggioranza del popolo di Twitter sì e il motivo sarebbe proprio il discorso che vi abbiamo mostrato poc’anzi. Nelle scorse ore in molti hanno chiesto ad Enock di confermare o meno il loro sospetto, ma il fratello di Balotelli ha preferito non commentare. Sempre Barwuah ha postato nelle sue Instagram stories una foto in cui appare anche Zelletta. Un gesto, questo, che ha contribuito a generare dubbi sul destinatario delle sue parole.

Con chi potrebbe avercela Enock, se non con l’ex tronista? Potrebbe essersi riferito ad uno tra Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi? L’unico che potrebbe rispondere a questa domanda è Barwuah, che per ora ha preferito non chiarire l’accaduto.

