1 In diretta su Instagram Enock Barwuah parla dei Prelemi e la reazione di Elisabetta Gregoraci stupisce il web: ecco cosa è accaduto

Sono passate alcune settimane da quando Enock Barwuah ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5 e i suoi amici, e tra essi come sappiamo c’è anche Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino in questi giorni nel mentre si è avvicinato particolarmente a Giulia Salemi e pare che tra i due ci sia un bel feeling, segno che il modello ha dimenticato Elisabetta Gregoraci. Tuttavia qualche ora fa proprio Barwuah è stato costretto ad intervenire in merito al rapporto dei Prelemi. Il calciatore infatti ha invitato i fan di Pierpaolo, Giulia ed Elisabetta a lasciarlo fuori dal loro rapporto, affermando:

“Mi arrivano ogni giorno messaggi sulla vita sentimentale di Pierpaolo, e per questo ci tenevo a chiedere gentilmente a tutti i fan di Pier, Elisabetta e Giulia di tenermi fuori dal loro rapporto. Io non ho modo di contattare Pier ma in ogni caso lo ritengo un uomo adulto e responsabile e in quanto suo amico voglio solo che sia felice, deciderà lui con chi esserlo”.

Ma non solo. Ieri sera dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip 5, Enock Barwuah e Francesco Oppini hanno tenuto una diretta su Instagram insieme ad Elisabetta Gregoraci. A quel punto il fratello di Baloteli è nuovamente intervenuto, dicendo ancora una volta la sua sui Prelemi. Queste le sue parole in merito:

“Quello che combina Pierpaolo sono ca**i suoi, è grande e vaccinato e decide con la sua testa”.

Tuttavia però a stupire il web è stata la reazione di Elisabetta Gregoraci dopo le parole di Enock Barwuah. Vediamo cosa è accaduto.