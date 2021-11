Tommaso Zorzi fa la lista degli ex gieffini con cui ha ancora rapporti, Enock sbotta e tira in ballo Oppini

1 Il commento di Enock dopo le parole di Tommaso Zorzi

In un’intervista al settimanale Chi Tommaso Zorzi ha raccontato con chi è rimasto in ottimi rapporti dopo il Grande Fratello Vip. E con quelli che non ha citato ha detto che proprio non ci sono rapporti. Queste le sue parole: “Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!”. Come si nota, non c’è, tra gli altri, Enock, che di conseguenza non è rimasto in silenzio.

Il fratello di Mario Balotelli, dopo queste parole del vincitore dell’edizione del reality a cui anche lui ha partecipato, non ha potuto tirarsi indietro dal rispondere. Prima ha messo una storia sul suo profilo Instagram scrivendo: “Quando capirete che la gente che vedete sui social e in televisione aono attori viventi?”.

Poi sul suo profilo Twitter è apparso un messaggio di grande sfogo. Ecco cosa ha scritto Enock:

“La verità fa male. Non è colpa mia se decidete di sostenere gente che la realtà dei fatti di voi se ne fottono. O forse no vi usano per crescere. Come ho sempre detto ho un problema non so fingere. Molti di loro fingono e mi fa schifo, ne salvo pochi”.

Molti di loro fingono 🤮 e mi fa schifo👋🏾 ne salvo pochi 🤷🏾‍♂️ — Enock Barwuah (@barwuahenock1) November 3, 2021

