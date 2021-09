La proposta di matrimonio di Enrico Brignano

Un paio di mesi fa Enrico Brignano e Flora Canto avevano annunciato al mondo la nascita del secondo figlio, ovvero Niccolò. Sul profilo Instagram di lei potevamo leggere: “E proprio mentre andava in onda ‘Fatto da mamma’… Mamma l’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro“, mentre su quello dell’attore: “E finalmente sei arrivato piccolo angelo. Ti aspettavamo da sempre. Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino“.

Enrico Brignano, nelle ultime ore, ha voluto fare una grandissima sorpresa alla compagna con la quale ha una relazione da ormai sette anni. Ieri sera, infatti, si trovava sul palco dell’Arena di Verona in occasione di un suo spettacolo. E ha deciso di fare a Flora una dolcissima proposta di matrimonio, commuovendo tutto il pubblico presente. Il video del momento è reperibile grazie agli spettatori che hanno filmato la scena.

Enrico Brignano chiede la mano a Flora Canto #enricobrignano pic.twitter.com/9UBW0qa6h9 — disagiotv (@disagio_tv) September 16, 2021

Musica romantica di sottofondo, un tenero abbraccio, lacrime e un dolce bacio per suggellare il loro amore. Questi filmati sono stati postati nelle Instagram Stories di Enrico Brignano, mentre la Canto ha pubblicato nel suo feed alcune fotografie con l’anello di fidanzamento mentre sta festeggiando con il futuro marito. Nella descrizione si legge: “Grazie Verona.. la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato… Sarà Difficile dimenticare questo giorno… TI AMO“.

Non ci rimane, adesso, che aspettare e vedere in quale data decideranno di sposarsi. Molto probabilmente, ad ogni modo, le nozze verranno celebrate come minimo nel 2022. Il periodo, però, è ancora tutto da vedere. Nel caso in cui avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna news sulla romantica storia d’amore di Enrico Brignano e Flora Canto e tanto altro gossip.

