Giornate piene di felicità queste per Enrico Brignano e Flora Canto. Nella giornata di sabato 30 luglio infatti il comico ha sposato la sua compagna, dopo anni di relazione. Come in molti sapranno infatti i due si sono conosciuti e innamorati nel 2014, e da allora non si sono mai più separati. Dal loro bellissimo amore sono nati anche due figli, Martina e Niccolò, venuti al mondo rispettivamente nel 2017 e nel 2021. Solo qualche mese fa, come qualcuno ricorderà, era arrivata l’emozionante proposta di matrimonio, che ha commosso il web intero.

Durante un suo spettacolo all’Arena di Verona infatti Brignano ha voluto al suo fianco sul palco la Canto, e a quel punto ha chiesto la sua mano difronte a tutti i presenti. A quel punto sono iniziati i preparativi per le nozze, che si sono svolte poche ore fa nella suggestiva cornice dell’hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale. Pochissime al momento le informazioni sulla cerimonia. La coppia ha infatti ha tenuto segreto il tutto fino all’ultimo minuto e la stessa location è stata svelata grazie alle foto postate sui social da alcuni invitati.

Enrico Brignano e Flora Canto si sono così sposati alla presenza di amici e familiari, per un totale di 150 persone. Tuttavia i neo sposti hanno chiesto a tutti i presenti di non condividere troppo sul web del loro grande giorno. Pochissime dunque sono le immagini trapelate fino a ora. Alle nozze non sono mancati naturalmente alcuni volti noti dello spettacolo, tra cui Tosca D’Aquino, che come qualcuno saprà è la migliore amica della sposa, e Matilde Brandi.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri ai neo sposi, che finalmente hanno coronato il loro sogno d’amore.

