Enrico Mentana vs Lilli Gruber, La7 interviene con un comunicato ufficiale dopo la querelle

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Maggio 2024

A seguito della richiesta di Enrico Mentana i vertici dell’azienda sono intervenuti per mettere in chiaro la loro posizione

Questa mattina i vertici dell’azienda per cui lavorano Enrico Mentana e Lilli Gruber sono intervenuti per chiarire la loro posizione dopo le polemiche scoppiate negli ultimi due giorni.

I vertici intervengono dopo la richiesta di Enrico Mentana

Tutti ormai sono a conoscenza dello scontro a distanza che si è verificato tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana negli ultimi due giorni. Nella serata di lunedì la conduttrice si è lamentata perché il giornalista ha concluso il TGLa7 15 minuti dopo il previsto, facendo partire in ritardo la sua trasmissione.

Il giorno dopo Mentana ha prima scritto un messaggio sui social chiedendo anche l’intervento dell’azienda, in quanto riteneva giusto che i vertici prendessero una posizione in merito. La sera stessa, in diretta al TGLa7, ha messo ancora più in chiaro la sua volontà, specificando che se nessuno avesse parlato avrebbe tratto le sue conclusioni.

L’Editore ha quindi pubblicato una nota ufficiale, pubblicata anche da sito dell’ANSA, in cui si afferma che tra colleghi deve esserci rispetto reciproco. Il lavoro svolto va tutelato da parte di tutti coloro che svolgono le loro attività “con passione e orgoglio“.

“La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e a un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione. Ma anche l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti.

“Un’azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione. Ma anche risanarsi economicamente e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio”.

Enrico Mentana su Facebook ha commentato scrivendo “sottoscrivo“, mostrandosi a favore di quanto affermato dalla sua azienda. Vi terremo informati degli eventuali futuri sviluppi.