Vincenzo Chianese | 14 Marzo 2023

Grande gioia per Enrico Nigiotti

Sono trascorsi diversi anni da quando Enrico Nigiotti ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, conquistando il cuore del pubblico. Dopo la fine del talent show, il cantautore ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e nel corso del tempo si è confermato essere uno degli artisti italiani più apprezzati e amati di sempre. Solo pochi mesi fa, come in molti ricorderanno, Enrico è tornato al centro dell’attenzione, dopo aver annunciato che a breve sarebbe diventato padre per la prima volta di due gemelli. In queste ore come se non bastasse è arrivata la gioia più grande per il cantante.

Con un tenero post sui social infatti, Enrico Nigiotti ha annunciato la nascita dei suoi due figli. Ma come si chiamano i gemelli del cantautore? A rivelarlo è stato lui stesso: Duccio e Maso. Queste le tenere parole dell’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, che hanno commosso ed emozionato il web:

“Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili. Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita…per tutta la vita. Il vostro babbo”.

A commentare il post di Enrico Nigiotti sono stati diversi volti del mondo dello spettacolo, da Laura Pausini, a Emma Marrone, ad Alessandra Amoroso, che si sono congratulati col cantante per la nascita dei suoi gemelli. Anche la redazione di Novella2000.it si unisce nel fare tanti auguri a Enrico e alla sua compagna. Benvenuti al mondo Duccio e Maso!