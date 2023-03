NEWS

Andrea Sanna | 14 Marzo 2023

GF Vip 7

La sorpresa per Antonella Fiordelisi

Un compleanno particolare per Antonella Fiordelisi. L’influencer, che si trova nella Casa del GF Vip 7, ha sempre sognato di poter festeggiare questo giorno con accanto Edoardo Donnamaria. Purtroppo così non è, dato che lo speaker radiofonico è stato espulso dal programma. Una situazione che ha provocato profondo malessere in lei.

Nonostante ciò, però, Edoardo Donnamaria ha voluto comunque esserci a modo suo e Antonella Fiordelisi sicuramente non lo dimenticherà. L’ex vippone infatti ha realizzato per lei un dolcissimo video dove manifestava tutto il suo amore, riservando parole importanti. Di tutta risposta la Fiordelisi si è commossa e ha risposto non solo dicendo di ricambiarne i sentimenti, ma anche di iniziare a cercare casa per andare a vivere insieme a Roma.

Un gesto, questo, che ha fatto impazzire i fan della coppia. Ma non è finita. Questo perché anche il padre Stefano e l’amico Marco si sono presentati in puntata per lei. Antonella Fiordelisi è rimasta felice di questa sorpresa e mai si sarebbe immaginata di quanto sarebbe accaduto dopo. Questo perché Edoardo Donnamaria ha richiamato la sua attenzione urlando fuori dalla Casa….

ciao #donnalisi vengo in pace per mettervi questo video, è stato veramente carino comunque pic.twitter.com/Zcqj5cYZdv — prepotente (@surgelatu) March 14, 2023

Come mostrato dal video oltre a riservarle parole dolcissime, l’ha invitata a correre in giardino. Da qui un momento davvero romantico per Antonella Fiordelisi. Sul cielo di Roma, sopra la Casa del GF Vip, un gioco di luci ha colorato la sua serata. Ebbene Edoardo Donnamaria ha pensato per lei a dei fuochi d’artificio.

Emozionata Antonella Fiordelisi si è goduta lo spettacolo insieme ai suoi compagni d’avventura….

Euforica e felice, Antonella Fiordelisi al termine della sorpresa si è domandata: “E adesso come dormo?”, ripensando al gesto meraviglioso di Edoardo Donnamaria!

Il momento ha commosso non solo la vippona, ma anche tutti i telespettatori che stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra. Di sicuro, anche se Edoardo non è lì accanto a lei, Antonella non dimenticherà questa giornata e ciò che lui ha fatto.