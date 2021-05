Isola dei Famosi: ecco il look scelto da Elettra Lamborghini per la quindicesima puntata del reality show. Brand e costo del vestito

Il vestito di Elettra Lamborghini

La quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi è in pieno svolgimento. Ilary Blasi nel suo studio, come al solito, ha accolto oltre ad un ristretto pubblico, anche i tre opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Come ormai ogni appuntamento, oltre a dedicarci alle dinamiche del programma, alle liti e nomination, prestiamo molta attenzione anche ai look scelti dai presenti in studio. In questo articolo ci concentreremo sul vestito scelto da Elettra Lamborghini, la quale in queste settimane ci sta deliziando con outfit pazzeschi e sempre all’avanguardia. Cosa avrà deciso di indossare stasera l’opinionista?

Per la quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi, Elettra ha optato per un vestito fucsia firmato Versace. Ma conosciamo il costo? Stando a quanto appreso dal sito il prezzo complessivo corrisponde a 1150.00 Euro. Conosciamo anche il marchio delle scarpe scelte dalla cantante. Si tratta di sandali color rosa pallido dal costo di circa 817,84 Euro.

Questa l’immagine dell’abito che indossa l’opinionista questa sera…

Foto Instagram Stories – Elettra Lamborghini

Che ne pensate? Vi piace il look scelto da Elettra Lamborghini? Siamo certi che anche stavolta riuscirà a conquistare i telespettatori. Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per altre news su L’Isola dei Famosi e i suoi protagonisti.