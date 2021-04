1 Le parole di Enula dopo Amici 20

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Amici 20. Dopo numerose prove di canto e di ballo, purtroppo c’è stato il tanto temuto momento dell’eliminazione. A sfidarsi nel ballottaggio finale tre allievi: Enula, Aka7even e Tancredi. A dire addio alla trasmissione condotta da Maria De Filippi è stata la cantante. La sua uscita ha destato non poche polemiche sul web, esattamente come avvenuto per Tommaso Stanzani.

Poco dopo il responso che ne ha sancito così l’uscita, Enula ha raccontato le sue emozioni a caldo ai microfoni di Witty TV. Ecco le prime parole della giovane artista: “Non immaginavo una crescita, anche così veloce, in un certo senso. Crescere il 4-5 mesi non è facile. Invece questo posto ti porta a farlo in maniera esponenziale” – ha dichiarato la cantante, per poi aggiungere –“È stata impegnativa per alcuni versi, perché comunque convivere con tante persone… Siamo arrivati a convivere in 17, è impegnativo! Stare in 17 ti fa capire quanto sia strano l’essere umano“.

E riguardo al suo futuro Enula ha dichiarato: “Ho smesso un po’ di pianificare il mio domani. Non so cosa aspettarmi. Di solito quando pensi a cosa può avvenire nel domani, non succede. La vita poi fa sempre quello che vuole. Mi spaventa il futuro in generale, artistico mio, se verrò compresa o no. Ovviamente mi spaventa più non farlo che farlo, perché è quello che ho sempre voluto”.

A seguire un pensiero per i compagni rimasti ancora nella scuola e per sé: “Ai ragazzi che sono rimasti auguro di non perdere mai la credibilità che hanno verso sé stessi. Dico a loro di tenere duro. Si arriva in questa fase del Serale in cui sei sempre lì che… Mi auguro per il futuro di non perdere mai la magia e di non smettere lai di sognare” – ha concluso Enula.

"Non so cosa aspettarmi…" Le prime parole di Enula subito dopo l'eliminazione dalla quarta puntata del Serale di #Amici20… 💚 Sentite qui! https://t.co/SD0ptklfGY — Witty TV (@WittyTV) April 10, 2021

Con queste bellissime parole Enula saluta così la scuola di Amici 20. L’accademia le ha regalato tanto, ma adesso è tempo di raccogliere gli insegnamenti e continuare a studiare per realizzare tutti i suoi sogni. In bocca al lupo per il futuro!