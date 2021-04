1 Eliminato quarta puntata Amici 20

Siamo ad una nuova puntata del serale di Amici 20, la quarta per l’esattezza. E questa volta c’è stato un cambio di regolamento. Se finora c’era un primo eliminato diretto (alla fine della prima manche) e poi un secondo nel ballottaggio (tra il perdente della seconda manche e il perdente della terza), oggi l’eliminato è stato uno solo. Nel dettaglio, ad ogni manche è stato dichiarato un eliminato provvisorio tra i nominati della squadra perdente. I tre sono quindi andati al ballottaggio finale: uno è stato subito salvato, mentre l’eliminato definitivo è venuto fuori tra i due rimasti.

Cosa è quindi successo durante la puntata? Ha iniziato la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che ha deciso di sfidare, per la prima manche, quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Ha perso proprio la “squadra degli intoccabili” e come primo eliminato provvisorio è andato Aka7even.

A questo punto, per la seconda manche, i vincitori hanno scelto di sfidare il team capitano da Arisa e Lorella Cuccarini. Hanno vinto gli sfidati e quindi il secondo eliminato provvisorio è stata la cantante Enula. è stato Tancredi. Il team Arisa-Cuccarini ha deciso di sfidare, per la terza manche, la squadra Zerbi-Celentano, ma il risultato è stato ribaltato. Così il terzo eliminato provvisorio è stato Tancredi.

Arriviamo alla parte finale di questa quarta puntata del serale di Amici 20 in cui abbiamo trovato al ballottagggio Aka7even, Tancredi ed Enula. I ragazzi si sono esibiti e il primo ad essere salvato è stato Aka. Il team Pettinelli-Peparini è quindi ancora intatto. Rimasti Tancredi ed Enula, i ragazzi sono stati fatti tornare tutti in casetta per poter poi sapere l’eliminato definitivo che è stata Enula.

Potete rivedere la puntata sul sito Witty TV.

