1 La confessione di Enula

Sono trascorse due settimane da quando Enula è stata eliminata da Amici 20, nel corso della quarta puntata del Serale. In questi giorni così la cantante è tornata alla sua vita di sempre, ed ha iniziato ad entrare in contatto con i fan che negli ultimi mesi l’hanno sempre sostenuta e supportata. Come se non bastasse la Bareggi in queste ore si è confessata nel corso di una lunga intervista per Coming Soon, durante la quale ha parlato non solo del suo percorso, ma ha anche fatto un’inaspettata rivelazione su Sangiovanni. L’allieva di Rudy Zerbi infatti ha fatto chiarezza sul suo rapporto col rapper, svelando come in realtà tra di loro ci siano state alcune incomprensioni. Queste le sue dichiarazioni:

“Io e Sangio abbiamo un rapporto di “amore e odio”. Eravamo i più folli lì dentro, gli artisti un po’ pazzi. Abbiamo tantissime cose in comune. A livello artistico siamo veramente in linea io e lui. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto intenso. Litigavamo e facevamo pace, ci confrontavamo spesso. Sangio è una di quelle persone che chiamerei per fare una rivoluzione”.

Ma non solo. Nel corso dell’intervista infatti Enula ha anche parlato del suo percorso all’interno della scuola di Amici 20. Ecco cosa ha raccontato in merito:

“È stata un’esperienza emotivamente molto forte. Amici crea delle dinamiche che ti fanno crescere sia umanamente che artisticamente. Ho imparato davvero tante cose e come una spugna ho cercato di assorbire tutto, anche dai miei compagni di scuola. È un’esperienza che mi porterò dietro per tutta la vita. Sono stati cinque mesi vissuti intensamente a studiare e imparare. È stato importante per me avere il sostegno di Rudy. Mi bastava guardarlo negli occhi per capire quanto lui amasse la mia arte. Lo ringrazierò sempre per aver creduto in me”.

Ma non è tutto. Enula successivamente ha anche parlato della possibilità di un’eventuale finale e dei suoi progetti futuri. Scopriamo cosa ha raccontato.