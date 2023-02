NEWS

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2023

A Verissimo in collegamento Enzo Iacchetti ha ricordato in lacrime Maurizio Costanzo. Le parole del conduttore televisivo

Il ricordo di Enzo Iacchetti

Sono giornate particolarmente dure queste, a seguito della notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo. La TV lo sta omaggiando con grande affetto e oggi a Verissimo l’intera puntata è stata dedicata a lui. Enzo Iacchetti è uno dei tanti ospiti che conserva nel cuore un ricordo importante del conduttore.

Con le lacrime rotte e la voce rotta dal pianto Enzo Iacchetti si è abbandonato totalmente a quelli che sono stati i tanti anni che li hanno visti lavorare insieme e che li hanno uniti: “L’ho conosciuto da 33 anni ed è chiaro che mi ha salvato la vita artistica e ha creduto per primo nelle mie possibilità e mi ha tenuto stretto. Io mi sono accorto del bene che voleva alla gente, il rispetto che aveva per tutti quelli che lo ascoltavano. Queste persone non dovrebbero mai morire. Se n’è andato così, senza dire niente. Mi mancherà un casino”.

Enzo Iacchetti ha poi rivelato di aver sentito Maurizio Costanzo per l’ultima volta 10 giorni fa alla radio: “Era il mio tifoso numero 1. Qualsiasi cosa facessi. Per me questo bastava. Non avevo bisogno mi sgridasse. Forse avevo imparato da lui a fare bene le cose”. Successivamente il conduttore ha parlato del bellissimo rapporto lavorativo, oltre che d’amicizia, che lo legava profondamente a lui.

Un legame davvero intenso quello che ha legato in questi anni Enzo Iacchetti e Maurizio Costanzo: “Vorrei telefonargli, ma magari sarà occupato”, ha detto con la voce rotta. Infine ha rammentato come anche nel dietro le quinte era esattamente come lo vedevamo in TV.

Con riconoscenza e tanta commozione così Enzo Iacchetti ha voluto ricordare l’indimenticabile Maurizio Costanzo.

Novella 2000 e Novella2000.it si uniscono al ricordo di tanti volti noti della TV e manda un abbraccio a Maria De Filippi e ai figli.