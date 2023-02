NEWS

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2023

GF Vip 7

La confessione di Nicole Murgia

A un giorno dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, sono davvero tante le dinamiche che si stanno via via facendo largo nella Casa. Una su tutte coinvolge Nicole Murgia. In queste ultime ore specialmente tanti fan del programma stanno notando una particolare vicinanza a Edoardo Donnamaria.

Il vippone continua ad avere degli up & down con Antonella Fiordelisi e attualmente sono davvero molto molto distanti. Di questo capiremo qualcosa in più domani in puntata. Nel mentre, però, potrebbe emergere anche quello che è il rapporto che Nicole Murgia sta instaurando proprio con Edoardo Donnamaria. Un legame che li vede spesso vicini e alcuni gesti avrebbero fatto arrabbiare e non poco i fan di Antonella.

C’è chi crede infatti che Nicole Murgia dopo aver confidato l’interesse per Daniele Dal Moro e per Antonino Spinalbese, abbia una particolare simpatia per Edoardo. Ed è da questo che parte una nuova teoria, sempre dal web, a seguito di una confessione da parte della vippona.

Di questo video che vedete sotto ci sono due differenti versioni da parte dei fan del Grande Fratello Vip 7. Una fetta di pubblico sostiene che Nicole Murgia abbia raccontato a Milena Miconi del tentativo di Antonino Spinalbese di baciarla. Come vediamo anche nel video qui sotto.

In tal caso però, sempre secondo questa parte di telespettatori, risalirebbe addirittura al compleanno dell’hairstylist ed ex vippone. Ma altri coinvolgono invece Edoardo Donnamaria. Questo perché secondo alcuni in questo video in realtà Nicole Murgia parlerebbe proprio di lui. Il tutto pare possa essere accaduto nel van, sempre secondo la ricostruzione degli utenti. Ma non vi è certezza.

La storia Instagram di Deianira Marzano pic.twitter.com/3jjCeTWict — disagiotv (@disagio_tv) February 26, 2023

Domani probabilmente potrebbe finalmente emergere quella che è la verità e capiremo meglio cosa c’è alla base di queste dichiarazioni da parte di Nicole Murgia e effettivamente a chi sono riferite.

Se il riferimento dovesse essere davvero legato a Edoardo Donnamaria, sarà interessante scoprire la reazione da parte di Antonella Fiordelisi.