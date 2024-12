Dopo essere stato protagonista dell’ultimo Grande Fratello prima del suo ritiro, Enzo Paolo Turchi si candida come insegnante della scuola di Amici: “Mi piacerebbe come insegnante o come giudice”, ha dichiarato in un’intervista.

Enzo Paolo Turchi si candida per Amici

Procede il percorso nella Casa del Grande Fratello per i concorrenti e non mancano dinamiche discusse dai fan anche sui social. Ma si parla tanto anche di chi è già uscito come Enzo Paolo Turchi. Il noto coreografo ha deciso di ritirarsi dal gioco per tornare dalla sua famiglia, anche se non ha nascosto di sentire la mancanza dei suoi compagni.

Di tanto in tanto però nelle vesti di insegnante Enzo Paolo Turchi torna nella Casa del Grande Fratello e adesso in un’intervista a SuperGuida TV non ha nascosto che gli piacerebbe molto un ruolo di professore nella scuola di Amici.

A domanda diretta se vorrebbe un giorno diventare docente del programma condotto da Maria De Filippi, Enzo Paolo Turchi non si è di certo nascosto dietro a un dito e ha ammesso:

“Mi piacerebbe, non poco, ma moltissimo insegnare ad Amici. Poter mettere a frutto la mia esperienza testimoniata da tutti i miei diplomi che mi sono guadagnato negli anni a partire da quello del teatro San Carlo di Napoli”.

Ma non solo, perché Enzo Paolo Turchi si candida anche come papabile giudice: “Potrei dare tantissimo anche come giudice. Dalla mia accademia sono usciti tanti ballerini di successo. Io lavoro molto per gli altri e soprattutto per i giovani perché io posso offrire la mia esperienza di sessant’anni di carriera. Ma loro possono portarmi nel presente e nel futuro. Sì, mi farebbe tanto piacere”.

Certamente l’esperienza di Enzo Paolo sarebbe un altro valore aggiunto a una trasmissione di primo livello come Amici. E chissà non possa magari concretizzarsi un giorno!