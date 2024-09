Dopo Pechino Express, Helena Prestes torna in TV con l’Isola dei Famosi 2023. In questo articolo tutte le curiosità sul suo conto: dall’età e altezza, alla vita privata e fidanzato, Instagram e ciò che c’è da sapere sulla sua carriera.

Chi è Helena Prestes

Helena Prestes età, altezza e biografia

Cosa sappiamo della biografia di Helena Prestes? Non abbiamo molte informazioni sulla modella e attrice. La data di nascita è il 16 luglio 1990, quindi la sua età è di 34 anni.

Nessun dettaglio sui genitori, ma sappiamo altezza e peso, pari a 1 metro e 80 centimetri e 59 kg. Sappiamo, però, che ha due sorelle. Nel sito da lei creato racconta quanto segue sul suo passato:

“Ho lasciato casa per un’audizione a basket, sono passata. Due anni e mezzo dopo ho passato l’audizione come modella. E ho lavorato in un negozio chiamato “Lojas Renner” a San Paolo.

In seguito ho cambiato professione. Anche se mi piaceva davvero giocare a basket, ho dovuto aiutare mia madre e le mie due sorelle. Oggi sono una modella a tempo pieno. Viaggio, incontro persone fantastiche in giro per il mondo“.

Helena Prestes, poi, rivela di essere sempre stata appassionata del mondo del fashion. Soprattutto grazie alla madre, alla quale rubava sempre i vestiti per i casting. Tra le sue grandi passioni c’è anche lo yoga. Dove vive oggi? A Milano.

Vita privata: Helena Prestes è fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Helena Prestes dal punto di vista sentimentale? L’attrice a quanto pare ci tiene alla sua privacy. Sui social o nelle interviste, infatti, non ha mai lasciato intendere di essere fidanzata.

Ad oggi, infatti, dobbiamo ipotizzare che non abbia un fidanzato. Rimaniamo in attesa di maggiori news. È emerso però che avrebbe avuto un flirt con Antonino Spinalbese.

Quando era a L’Isola dei Famosi si è parlato della sua relazione con Carlo Motta, ex di Dayane Mello. Oggi non sappiamo se è impegnata o single.

Dove seguire Helena Prestes: Instagram e social

Dove poter seguire Helena Prestes, così da rimanere sempre aggiornati sempre sul suo percorso a Pechino Express 2022. Ha diversi account social. Si parte, per esempio da Twitter, ma anche un canale YouTube molto seguito. Qui troviamo vari video di fashion e beauty.

Oltre al sito Internet già citato, poi, è presente anche un profilo TikTok con oltre 9mila seguaci. Infine troviamo Instagram, all’interno del quale vediamo scatti professionali o selfie. Spesso la vediamo in compagnia dell’amica Dayane Mello.

Ecco, ora, qualche dettaglio in più sulla sua carriera…

Carriera

La carriera di Helena Prestes, prima di Pechino Express nel 2022, ha avuto inizio quando era molto giovane, a 16 anni. Dopo aver abbandonato il basket per aiutare la famiglia, infatti, diventa una modella a tempo pieno. Inizia il suo attuale lavoro in un negozio di San Paolo chiamato “Lojas Renner“.

A questo punto il suo percorso è in ascesa. Oggi viaggia in tutto il mondo. Tra le attività che pratica c’è anche lo yoga, diventando insegnante di tale disciplina. In più sta tentando di seguire il suo sogno di diventare un’attrice. La moda è sempre stata nella sua vita.

Ma andiamo, ora, a vedere qualche informazione in più sulla sua partecipazione a Pechino Express nel 2022…

Pechino Express

Helena Prestes, insieme a Nikita Pelizon, partecipa a Pechino Express 2022 in onda su Sky, con il nome di coppia “Italia-Brasile”. Le due sono arrivate in finale, classificandosi quarte!

L’Isola dei Famosi

Dopo il quarto posto a Pechino Express, Helena ci riprova a L’Isola dei Famosi. A seguito di numerosi rumor è stata confermata come concorrente ufficiale. A spingerla a partecipare il mare, il vivere in modo selvaggio e il montepremi finale.

A Sorrisi ha spiegato che un’ipotetica vittoria potrebbe portarla a convincere sua sorella a vivere con lei e avere una casa tutta sua. Durante la sua lontananza da casa ha ammesso che avrebbe pensato ad Amy, la sua cagnolina e ai campeggi che fanno insieme. Ma anche al pane e alla pasta.

Prima di partire si è molto allenata in palestra e ha svelato di aver vissuto un’esperienza simile a L’Isola in campeggio con un suo ex storico.

Helena Prestes al Grande Fratello

Per l’edizione 2024 del Grande Fratello, Helena Prestes è stata ufficializzata come concorrente di queste edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini.

In studio opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Inviata social è invece Rebecca Staffelli.

Il percorso di Helena al GF

Nell’ultimo paragrafo, come sempre, ci concentriamo sul percorso di Helena Prestes nel reality show.

1° settimana: Helena è sbarcata nella Casa del GF durante la seconda puntata. (IN AGGIORNAMENTO)