In attesa di vederlo sul palco del Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta annuncia il suo nuovo libro: ecco quando esce.

Sono settimane intense, queste, per Ermal Meta. Come tutti sanno, il prossimo 24 febbraio il cantautore salirà sul palco del Teatro Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2026, e presenterà la sua nuova canzone, Stella Stellina. Il brano anticipa il nuovo album di inediti del cantante, Funzioni Vitali, e racconta la storia di una bambina palestinese, che diventa una rappresentazione di tutti i bambini innocenti colpiti dalla violenza.

In attesa di ascoltare questo toccante ed emozionante brano, che di certo emozionerà tutto il pubblico, in queste ore Ermal ha annunciato un’altra sorpresa per i suoi fan. Dopo la partecipazione alla kermesse musicale infatti il cantautore pubblicherà anche il suo nuovo libro, che a sua volta si intitola proprio Stella Stellina.

Ma quando esce il romanzo di Ermal Meta? Il cantante ha risposto anche a questo. Il volume, arricchito dai disegni di Michele Bernardi, uscirà il prossimo 6 marzo e l’artista lo presenterà nel corso del tour instore del disco Funzioni Vitali.

La trama del libro

Ma di cosa parla il nuovo libro di Ermal Meta? Andiamo a leggere la trama ufficiale.

Un padre torna a casa con un dono inatteso per sua figlia, una bambola che è testimone di un presente drammatico e insieme complice di un nuovo futuro.

Una favola poetica e intensa sull’amore più grande, quello che si manifesta anche nei momenti più bui, ed è capace di trasformare la notte in un cielo stellato di primavera.

Il racconto nasce proprio dalla canzone che Ermal porterà in gara a Sanremo 2026 e che di certo non deluderà le alte aspettative del pubblico.

