Ultima puntata di aprile per Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi torna con un nuovo appuntamento carico di colpi di scena. Scopriamo insieme quanto hanno vinto stasera.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Mercoledì 30 aprile 2025 va in onda un nuovo appuntamento con Affari Tuoi. L’appuntamento dell’access prime time condotto da Stefano De Martino continua a registrare ascolti record. Dopo la partita poco fortunata di Francesca, la concorrente abruzzese di ieri sera, stavolta è il turno di Davide dell’Emilia Romagna.

Davide viene da Riccione, nella vita consegna piade e cascioni e d’inverno fa anche il macellaio. Al suo fianco c’è la fidanzata Giorgia, biologa nutrizionista. È il numero 16 il pacco pescato all’inizio della puntata.

Si parte bene con 20€ ma il gioco non procede nel migliore dei modi con l’uscita dei pacchi da 300.000 euro, 30.000 e 20.000 euro. Il primo giro si conclude con l’eliminazione dal tabellone finale dei premi da 5.000 euro e 1€.

A questo punto del gioco arriva la prima chiamata del Dottore, che offre 27.000 euro. Davide sceglie però di tritare l’assegno e andare avanti. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? A breve avremo la nostra risposta. Intanto parte il secondo giro con la chiamata del pacco da 50€, quello da 10€ e 10.000 euro.

Aumenta il valore dell’offerta del Dottore (che diventa di ben 32.000 euro) ma anche in questo caso il concorrente decide di non accettare. Le prime due chiamate del terzo giro costano caro a Davide: 75.000 euro la prima, 100.000 euro la seconda. Per fortuna il gioco riprende il verso giusto con l’uscita del pacco da 0 euro.

Terza telefonata del Dottore, quando restano in 5 premi blu e solo 3 rossi. L’offerta in questo caso scende ed è del valore di 15.000 euro. Davide però decide nuovamente di proseguire con il gioco.

Quanto ha vinto Davide ad Affari Tuoi?

Un solo tiro da fare questa volta per il pacchista romagnolo che becca il pacco con le tagliatelle, la specialità della serata. Il Dottore propone un cambio ma Davide sceglie di proseguire con il suo. Purtroppo però la scelta di andare avanti del pacchista costa 50.000 euro.

Il Dottore torna a offrire una ‘buonuscita’ ancora del valore di 15.000 euro, ma ancora una volta la risposta del concorrente è ‘no, grazie’. Dopo un solo tiro da 200€ c’è di nuovo il Dottore alla cornetta che torna a offrire un cambio. Questa volta però Davide sceglie di accettare l’offerta e cambia il pacco numero 16 con il 2 dell’Abruzzo.

Il 2 è il suo numero fortunato ed è anche il numero suggerito dalla sua nipotina. Nel pacco appena abbandonato c’erano però 200.000 euro. Il Dottore offre solo 2.000 euro al concorrente, che sceglie di dire no. L’ultima chiamata è del valore di 15.000, l’ultimo premio rosso rimasto. Si va alla Regione Fortunata.

Davide fa subito il nome dell’Umbria, la regione che ha sognato la sera prima. Non è però questa la Regione Fortunata. Dimezzato il montepremi ed escluse 9 regioni. La seconda scelta del concorrente romagnolo sono le Marche.

Niente da fare: la Regione Fortunata di stasera è la Calabria. Davide torna a casa a mani vuote…