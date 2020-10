1 Temptation Island 8: Ermal Meta su Twitter commenta l’ultima puntata (la quinta di questa edizione)

Tra i milioni di telespettatori che seguono con grande affetto le varie edizioni di Temptation Island, ne abbiamo scovato uno di davvero famoso. Ermal Meta, tra i cantautori più amati nel nostro Paese, ieri sera ha guardato con grande attenzione l’ultima puntata (la quinta per l’esattezza che anticipa la finale di martedì) del reality show delle tentazioni.

Così Ermal Meta sul suo profilo di Twitter ha commentato, in particolar modo, una delle coppie più discusse di questa ottava edizione. Facciamo riferimento ad Alberto Maritato e Speranza Capasso, fidanzati da ben 16 anni. Proprio nella messa in onda di ieri, Speranza ha visto come il suo fidanzato sia piuttosto complice con la single Nunzia. L’uomo però ha tirato troppo la corda, arrivando a scambiarsi effusioni pubbliche con la tentatrice e portando, così, la sua compagna a soffrire.

Ermal Meta, così come i milioni di telespettatori che hanno seguito la puntata di Temptation Island, ha assistito alla prima parte del falò di confronto della coppia. L’artista è parso totalmente sconvolto e si è schierato dalla parte della Capasso. Il cantautore si è detto mortificato dall’atteggiamento di Alberto nei confronti della sua fidanzata e ha dichiarato che, se ci fosse stato lui al suo posto, probabilmente si sarebbe sentito davvero in colpa. Ecco le sue parole estrapolate da Twitter:

“Se la mia ragazza mi guardasse come questa ragazza guarda sto Alberto in alcuni momenti, penso che mi sotterrerei”.

Ha scritto Ermal Meta.

Se la mia ragazza mi guardasse come questa ragazza guarda sto Alberto in alcuni momenti, penso che mi sotterrerei. #boh — Ermal Meta (@MetaErmal) October 14, 2020

Ovviamente le fan di Ermal Meta che seguono la trasmissione sono totalmente impazzite nel vederlo commentare.

Ma Ermal Meta a quanto pare non è l’unico cantante famoso ad essere amante di Temptation Island. Di recente, infatti, anche una sua collega ha preso spunto dalla nota trasmissione per la promozione del suo ultimo videoclip…