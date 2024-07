Nelle ultime ore Eros Ramazzotti è stato avvistato con Desirée Popper al concerto dei Coldplay a Roma e in breve gli scatti hanno fatto il giro del web.

Eros Ramazzotti con Desirée Popper a Roma

In queste ore a tornare al centro del gossip è stato Eros Ramazzotti. Come in molti sapranno, di recente si era iniziato a parlare di una presunta crisi tra il celebre cantante e la compagna Dalila Gelsomino. I due stanno insieme da circa tre anni, da quando l’artista ha messo fine al matrimonio con Marica Pellegrinelli, e nel corso del tempo si sono spesso mostrati complici e innamorati sui social. A seguito dei pettegolezzi però la coppia ha rotto il silenzio, smentendo così le voci di corridoio. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha riacceso il gossip.

Come tutti ben sapranno, in questi giorni a Roma si stanno svolgendo i quattro concerti evento dei Coldplay, che dopo aver conquistato San Siro lo scorso anno stavolta hanno scelto lo Stadio Olimpico come tappa della loro tournée. Proprio ieri sera si è tenuto il terzo show e presente tra il pubblico c’era l’ex marito di Michelle Hunziker, che tuttavia non era solo.

Come ha riportato la pagina Very Inutil People, che ha ricevuto diverse segnalazioni dai fan, Eros Ramazzotti è stato avvistato con Desirée Popper, ex tronista di Uomini e Donne e attrice protagonista di Mare Fuori. Come si nota dagli scatti, i due sono seduti uno accanto all’altra sugli spalti e si scambiano sguardi e sorrisi. In rete così è esploso il gossip circa una possibile frequentazione tra Eros e Desirée. Tuttavia dalle immagini non si nota nulla che faccia ipotizzate a un flirt tra Ramazzotti e la Popper.

Tra i due dunque potrebbe esserci solo una semplice amicizia ma al momento i diretti interessati non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione.