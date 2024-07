Ora è ufficiale! Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno messo in vendita la loro villa da sogno. Si tratta di una dimora formata da ben 24 bagni e appena (si fa per dire) 12 camere da letto. Il costo? Da capogiro… letteralmente!

In vendita la villa di Ben Affleck e JLo

Non si placano le voci di crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. E ora a dare ulteriore adito a questo pettegolezzo è la vendita, in via ufficiale, della loro villa da sogno a Beverly Hills. Solo lo scorso anno l’aveva acquistata e ora hanno reso pubblica la notizia che può essere acquistata.

Se qualcuno ci aveva fatto un pensierino, dovrà fare i conti in tasca prima di arrivare a fare un’acquisizione di questo tipo. Come mai? Il valore dell’abitazione di Ben Affleck e Jennifer Lopez supera i 60 milioni di dollari. Per la precisione si arriva a quota 68 milioni!

La villa di Ben Affleck e JLo dispone di 12 camere da letto, 24 bagni, la palestra e qualsiasi tipo di comfort, come se si fosse in un hotel. È presente un garage da ben 12 auto e vanta un parcheggio che può contenere circa 80 veicoli.

LEGGI ANCHE: Brutta sorpresa per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni! Svaligiata la loro casa (è la seconda volta in 8 mesi) – FOTO

Stando alle indicazioni fornite “La super villa si trova arroccata in cima a un promontorio di cinque acri e di recente è stato ricostruito e ampliato”. Peraltro ci si tiene a segnalare di quanto sia in grado di offrire delle offre viste mozzafiato sulle montagne circostanti.

A pubblicare l’annuncio l’agenzia immobiliare di Santiago Arana. Il magazine People ha parlato con Josh Flagg, agente immobiliare delle celebrità, il quale ha dichiarato che una vendita del genere può arrivare in casi estremi, come potrebbe essere un divorzio.

Ora come ora non c’è alcuna certezza che Ben Affleck e Jennifer Lopez siano in procinto di divorziare, ma questa decisione di mettere in vendita la propria abitazione fa riflettere. Poi il trasferimento di Affleck in un appartamento per restare più vicino ai figli (che vivono con l’ex Jennifer Garner). Dall’altra la popstar che ha trascorso le vacanze in Italia in solitaria. Vedremo ora se dopo questa notizia arriveranno ulteriori informazioni, magari dai diretti interessati!