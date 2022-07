Il retroscena di Eros Ramazzotti

In queste ore a rilasciare una lunga intervista a 7, inserto de Il Corriere della Sera, è stato Eros Ramazzotti. Nel corso della lunga chiacchierata il cantante ha svelato un retroscena inedito che in queste ore sta facendo il giro del web. L’artista ha infatti raccontato di aver consegnato anni fa un assegno di 100 mila euro a Michael Jackson, destinato alla sua fondazione! Tuttavia l’incontro con il Re del Pop ha deluso Eros, che così, come riporta Gossipetv, ha affermato:

“Ci fecero andare lì e aspettare mezza giornata. Sarai pure Michael Jackson ma io ti devo dare 100.000 dollari mica chiedere un autografo! Alla fine arrivò. Non lo si poteva toccare, manco fosse la Madonna di Czestochowa, disse due parole di circostanza e ci liquidò. Avendo messo in tasca l’assegno”.

Ma non solo. Eros Ramazzotti ha infatti anche parlato della ritrovata unione con Michelle Hunziker. Solo di recente la conduttrice e la loro figlia Aurora hanno partecipato al nuovo videoclip del cantante, e lui in merito ha dichiarato:

“Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere. Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista”.

