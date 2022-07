Scelto il primo tronista di Uomini e Donne?

Tra poche settimane inizieranno ufficialmente le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, che andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre. Come sappiamo in questi mesi si sta parlando a lungo dei ritorni e dei nuovi ingressi che vedremo all’interno del dating show, e in molti si chiedono cosa potrebbe accadere. Da tempo infatti si parla di un presunto addio di Gemma Galgani, che tuttavia al momento non è stato ancora confermato. Mistero anche sui prossimi volti del Trono Classico, che inizieranno la ricerca della potenziale anima gemella. In queste ore però a intervenire è stato Amedeo Venza, che ha svelato l’identità del presunto primo tronista della nuova edizione! Stando a quanto riportato, sembrerebbe che si tratti di un ragazzo di 19 anni, di nome Alessandro. Queste le parole dell’influencer in merito:

“Il prossimo tronista si chiama Alessandro, è di Milano e ha 19 anni”.

Attualmente però precisiamo che questa indiscrezione sul presunto primo tronista di Uomini e Donne al momento è da considerarsi solo un pettegolezzo. Dalla redazione del dating show infatti non è giunta ancora alcuna conferma in merito ai prossimo volti del Trono Classico. In questi giorni intanto è arrivata voce che una coppia nata all’interno del programma sta affrontando una crisi. Parliamo di Davide Donadei e di Chiara Rabbi, che a un anno e mezzo dalla scelta si starebbero allontanando. A confermare il tutto è stata la stessa ex corteggiatrice, che sui social ha scritto:

“Tutti hanno sentenziato un qualcosa che manco io so, ma soprattutto la gente che ci descrive come lo zoppo e il picconiere. Dal primo giorno ci ha contraddistinti la sincerità e non abbiamo mai nascosto la nostra vita a nessuno. Abbiamo condiviso le nostre scelte con voi perché era giusto farlo! Ora, come tutte le relazioni vere, stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo. Siamo solo due ragazzi che stanno male, ma che non fanno del male a nessuno. Quindi se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite, che di cattiverie ne è pieno il mondo”.

