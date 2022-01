1 La replica di Eros Ramazzotti ai rumor

Il settimanale Oggi ha voluto fare chiarezza sul gossip che parla di un presunto riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e l’ex moglie Michelle Hunziker. Le cose stanno diversamente e il cantautore romano, oltre a un intervento sui social si è esposto rivelando come stanno realmente le cose. Ma partiamo per ordine.

Nei giorni scorsi, come ben sappiamo, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno fatto sapere la fine della loro storia d’amore con un comunicato stampa: ”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

E, proprio alla luce di questo, sono emerse varie ipotesi sulla rottura tra Michelle e Tomaso e sono iniziati a circolare diversi gossip che parlavano di un presunto ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e la conduttrice svizzera. Per tale ragione il cantante ha deciso di spiegarsi e in una recente intervista a Oggi e, come raccolto da Isa & Chia, ha detto:

“Nessun ritorno di fiamma. Per lei ci sono e ci sarò sempre. Mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”. A seguire sempre Eros Ramazzotti ha precisato di essere sempre molto affezionato a Michelle Hunziker sebbene la loro storia sia finita e di esserle vicino in questo momento: “Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”.

