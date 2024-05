Un’esperta in linguaggio del corpo analizza Fedez e rivela cosa ha scoperto (VIDEO)

NEWS

Redazione | 14 Maggio 2024

Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque ha parlato con un’esperta che ha analizzato il linguaggio del corpo di Fedez durante l’intervista con la quale ha smentito il suo coinvolgimento nella rissa con Cristiano Iovino.

Il linguaggio del corpo di Fedez

Queste non sono ore facile per Fedez a causa della presunta denuncia e del suo presunto coinvolgimento nella rissa ai danni di Cristiano Iovino. Ribadiamo ancora una volta che non sappiamo cosa sia successo davvero e toccherà alle Forse dell’Ordine ricostruire i fatti.

Tuttavia Federico ha di recente smentito la sua partecipazione a tale evento e lo ha fatto durante un’intervista durante il Salone del Libro a Torino. Ai microfoni de La Stampa ha rivelato:

“Io non c’ero. La persona viene aggredita, arriva un’ambulanza sul posto e magicamente dopo una colluttazione con 9 ultrà non viene portata in ospedale e quindi non vi è referto medico perché necessita di cure, di cosa stiamo parlando?”.

A intervenire sulla questione anche Myrta Merlino durante a puntata di oggi di Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha chiesto a un’esperta nella lettura di linguaggio del corpo di analizzare i movimenti di Fedez. Ecco qual è stato il risultato:

“Ha un atteggiamento teatrale, ma nonostante sembri sicuro di sé il suo linguaggio del corpo ci comunica un profondo disagio. Muove rapidamente gli occhi, ha tensione muscolare intorno agli occhi stessi e aggrotta le sopracciglia spesso.

"Il linguaggio del corpo di #Fedez ci comunica un profondo disagio"



L'analisi della criminologa Anna Vagli a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/99tPhJ7LMD — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 14, 2024

Gesticola in maniera anormale rispetto al suo comportamento abituale. Muove braccia e mani in modo incontrollato e impulsivo rispetto al sorriso che esibisce”.

Ovviamente ciò non vuol dire che Fedez sia colpevole, ma semplicemente che fosse al massimo nervoso a causa della situazione. Qualsiasi persona coinvolta in una faccenda spinosa del genere accuserebbe parecchia tensione nel tentare di difendersi.

Noi vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso mano a mano che verranno rivelate ulteriori informazioni.